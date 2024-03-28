Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Biyografi > Sema Bodur kimdir? CHP Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur'un hayatı ve biyografisi

Sema Bodur kimdir? CHP Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur'un hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sema Bodur kimdir? CHP Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur&#039;un hayatı ve biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur'un hayatı, biyografisi ve vaatleri araştırılıyor. Sema Bodur'un kariyeri, eğitimine dair detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur'un hayatı ve biyografisi araştırılmakta. Detaylar haberimizde...

SEMA BODUR KİMDİR?

Sema Bodur, 1966 yılında Kınık'ta doğdu. Genç yaşlarda aile işini yürütmeye başlayan Kınık, 1991 yılında İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde memur olarak başladı. 

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Kınık Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sinem Dedetaş'ın hayatı ve biyografisi! CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş'ın mesleki kariyeri - BiyografiSinem Dedetaş'ın hayatı ve biyografisi! CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş'ın mesleki kariyeriİsmail Yetişkin kimdir? CHP Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin hayatı ve biyografisi - Biyografiİsmail Yetişkin kimdir? CHP Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin hayatı ve biyografisiErman Uzun hayatı ve biyografisi! CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Erman Uzun kimdir? - BiyografiErman Uzun hayatı ve biyografisi! CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Erman Uzun kimdir?Nilüfer Çınarlı Mutlu hayatı ve biyografisi! CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu kimdir? - BiyografiNilüfer Çınarlı Mutlu hayatı ve biyografisi! CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu kimdir?Mustafa Turan kimdir? CHP Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mustafa Turan hayatı ve biyografisi - BiyografiMustafa Turan kimdir? CHP Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mustafa Turan hayatı ve biyografisiAlper Yeğin kimdir? CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Alper Yeğin'in biyografisi - BiyografiAlper Yeğin kimdir? CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Alper Yeğin'in biyografisiSelçuk Balkan kimdir? CHP Urla Belediye Başkan Adayı Selçuk Balkan'ın hayatı, biyografisi ve vaatleri - BiyografiSelçuk Balkan kimdir? CHP Urla Belediye Başkan Adayı Selçuk Balkan'ın hayatı, biyografisi ve vaatleriTanju Çelik'in hayatı ve biyografisi! CHP Bergama Belediye Başkan Adayı Tanju Çelik kimdir, nereli? - BiyografiTanju Çelik'in hayatı ve biyografisi! CHP Bergama Belediye Başkan Adayı Tanju Çelik kimdir, nereli?Hüseyin Karakaya'nın hayatı ve biyografisi! AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya'nın mesleki kariyeri - BiyografiHüseyin Karakaya'nın hayatı ve biyografisi! AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya'nın mesleki kariyeriOnur Emrah Yıldız kimdir? CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız'ın hayatı, biyografisi ve vaatleri - BiyografiOnur Emrah Yıldız kimdir? CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız'ın hayatı, biyografisi ve vaatleri
Sonraki Haber Yükleniyor...