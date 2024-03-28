Sema Bodur kimdir? CHP Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur'un hayatı ve biyografisi
Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur'un hayatı, biyografisi ve vaatleri araştırılıyor. Sema Bodur'un kariyeri, eğitimine dair detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur'un hayatı ve biyografisi araştırılmakta. Detaylar haberimizde...
SEMA BODUR KİMDİR?
Sema Bodur, 1966 yılında Kınık'ta doğdu. Genç yaşlarda aile işini yürütmeye başlayan Kınık, 1991 yılında İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde memur olarak başladı.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Kınık Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.