Onur Yiğit hayatı ve biyografisi! CHP Balçova Belediye Başkan Adayı Onur Yiğit kimdir?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı Onur Yiğit'in hayatı, biyografisi ve vaatleri araştırılıyor. Onur Yiğit'in kariyeri, eğitimine dair detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP Balçova Belediye Başkan Adayı Onur Yiğit'in hayatı ve biyografisi araştırılmakta. Onur Yiğit evli mi, mesleği ve kariyeri merak edilenler arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde...

ONUR YİĞİT KİMDİR?

Onur Yiğit, 1984 yılında Balçova'da doğdu. Lisans eğitimini Celal Bayar Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını İzmir Ekonomi Üniversitesinde Yüksek İşletme ve Sağlık Yönetimi üzerine yaptı. İş hayatına; Ömür Tıp Merkezi, Özel Balçova Fizik Tedavi Tıp Merkezi, Açık Radyoloji Merkezi, İlke Tıp Merkezi ve İzmir Ayrancılar’da bulunan 150 yataklı Özel Medifema kurumlarında kurucu ve yönetici olarak görev aldı. ASİSTANA ve Medifema Global şirketlerinde kurucu ve üst düzey yönetici olarak çalıştı.

Siyasi hayata aktif olarak 18 yaşında CHP'ye üye olmasıyla başladı. Halihazırda İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Büyükşehir Encümeni olarak devam ediyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Balçova Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.