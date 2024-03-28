Ünal Işık kimdir? CHP Gaziemir Ünal Işık'ın hayatı ve biyografisi!

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı Ünal Işık'ın hayatı, biyografisi ve vaatleri araştırılıyor. Ünal Işık'ın kariyeri, eğitimine dair detaylar haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde CHP Gaziemir Belediye Başkan Adayı Ünal Işık'ın hayatı ve biyografisi araştırılmakta. Detaylar haberimizde..

ÜNAL IŞIK KİMDİR?

Ünal Işık, 12 Kasım 1965 yılında Kars'ın Kağızman İlçesi Yalnızağaç Köyü'nde doğdu. Liseyi bitirdikten sonra iş hayatına atılan Işık, lisans eğitimini açıktan okuyarak Anadolu Üniversitesinde tamamladı. 1985 yılında muhasebeci olarak çalışmaya başladı. 2005 yılında Serbest Mali Müşavir Belgesi alan Işık, 2010 yılında kendi bürosunu açtı.

2014 yılında CHP Gaziemir Belediye Meclisi Üyesi seçildi ve 2014-2019, 2019-2024 dönemlerinde Gaziemir Belediye Meclisi Üyeliği görevine devam etti. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Gaziemir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

Seçim vaatleri arasında tramvay, belediye kreşleri, metro, alternatif yollar, pazaryerleri projeleri yer alıyor.

Ünal Işık evli ve iki çocuk sahibidir.