ABD'de düzenlenen bir çocuk futbol turnuvasında 12 dakikada 10 gol atarak dikkatleri üzerine çeken 3 yaşındaki Nevada, diğer çocukların ailelerinin tepkisi üzerine turnuva alanından ayrılmak zorunda kalmıştı. Görüntüleri sosyal medyada gündem olan küçük futbolcuya eski ABD milli futbolcusu Eddie Johnson'dan destek geldi. Nevada, Johnson'ın futbol okuluna kabul edilirken aralık ayında da rapçi Jay-Z'nin sponsorluğunda ailesiyle birlikte İspanya'ya giderek futbol eğitimini sürdürecek.

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ABD'de futbol yeteneğiyle öne çıkan 3 yaşındaki Nevada'nın yaşadığı olayın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Florida'da geçtiğimiz hafta katıldığı çocuk futbol turnuvasında 12 dakikada 10 gol attığı başarılı performansıyla gündeme gelen küçük çocuk, diğer ailelerin tepkileri nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalmıştı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran olayın ardından Nevada'ya futbol dünyasından destek geldi.

Kaynak: ABC

VELİLERDEN TEPKİ YAĞMURU

ABD'nin Florida eyaletinde, Orlando yakınlarında düzenlenen çocuk futbol turnuvasında kendisinden büyük çocuklarla aynı sahaya çıkan Nevada, yalnızca 12 dakikada 10 gol atarak izleyenleri şaşkına çevirmişti. Ancak küçük çocuğun başarılı performansı, turnuvada bulunan bazı velilerin tepkisine neden olmuştu.

12 dakikada 10 gol atması tepki çekmişti: Ünlü rapçiden 3 yaşındaki futbolcuya büyük destek

SAHAYA POLİS ÇAĞIRDILAR

Çocuklarının Nevada'nın çalımları nedeniyle topa yeterince dokunamadığını savunan aileler ile küçük futbolcunun ailesi arasında tartışma çıkmış, gerginliğin büyümesi üzerine sahaya polis çağrılmıştı.

Olay yerine gelen polislere konuşan lig yöneticisi Thomas Hayes de Nevada'nın yeteneğini kabul ederek, "Çocuk çok iyi... Harika. Gerçekten çok iyi" ifadelerini kullanmıştı. Hayes, küçük çocuğun diğer oyunculara göre daha ileride olduğunu ve çok sayıda gol attığını belirtirken, oyun sırasında bazı sorunlar yaşandığını da öne sürmüştü.

Nevada'nın annesi ise oğlunun yalnızca futbolda başarılı olduğu için turnuvadan uzaklaştırıldığını savunmuştu. Annesi, "Onu sırf futbolda iyi olduğu için buradan kovuyorlar" diyerek tepki göstermişti. Babası da yaşananlara ilişkin paylaşımında, "Çok iyi olduğu için 3 yaşındaki bir çocuğu polise şikayet ettiler" ifadelerini kullanmıştı.

12 dakikada 10 gol atması tepki çekmişti: Ünlü rapçiden 3 yaşındaki futbolcuya büyük destek

ESKİ FUTBOLCUDAN BÜYÜK DESTEK

Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından küçük Nevada'ya çok sayıda destek mesajı gelmişti. Eski ABD milli futbolcusu Eddie Johnson da bu gelişmeler üzerine harekete geçerek Nevada'yı kendi futbol okuluna davet etti.

12 dakikada 10 gol atması tepki çekmişti: Ünlü rapçiden 3 yaşındaki futbolcuya büyük destek

ÜNLÜ RAPÇİ DE SPONSOR OLDU

Nevada, Eddie Johnson'ın teklifini kabul ederek futbol okulunda antrenmanlara başladı. Küçük futbolcuya bir destek de dünyaca ünlü rapçi Jay-Z'den geldi. Jay-Z'nin şirketinin sponsorluğunda Nevada'nın aralık ayında ailesiyle birlikte İspanya'ya gitmesi planlanıyor.

Böylece 3 yaşındaki Nevada, yaşadığı tartışmalı turnuva olayının ardından futbol yeteneğini geliştirmek için uluslararası bir fırsat yakalayacak.

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