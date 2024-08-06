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13 yaşındaki kızına tecavüz eden adamı diri diri yaktı

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13 yaşındaki kızına tecavüz eden adamı diri diri yaktı

Dünya Haberleri

İspanya'da María del Carmen García isimli kadın, 13 yaşındaki kızına tecavüz eden adamı başından aşağı benzin dökerek diri diri yaktıktan sonra hapis cezasına çarptırıldı.

İspanya’da 1998 yılında komşusunun 13 yaşındaki kızına bıçak zoruyla tecavüz eden Antonio Cosme, 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Haziran 2005’te serbest bırakılan adamın, anne Maria del Carmen Garcia’nın karşısına çıkarak kendisiyle alay ettiği ve “kızının nasıl olduğunu” sorduğu iddia edildi.

BENZİNİ BAŞINDAN AŞAĞI DÖKEREK ATEŞE VERDİ

Yakındaki bir benzin istasyonundan benzin alan kadın, adamın bulunduğu bara girerek benzini başından aşağı döktü ve ateşe verdi. Vücudunun yüzde 90’ından fazlası yanan adam, birkaç gün sonra hastanede öldü.

Maria cinayetten dolayı 9 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılırken, bu ceza daha sonra temyizde 5 yıla indirildi.

The Mirror’ın aktardığına göre annenin cezasının minimuma indirilmesi için ülke çapında kampanya başlatıldı. Toplam bir yıl 10 gün hapis yatan Maria’nın cezası, toplanan binlerce imza, tıbbi kayıtlarda şiddetli depresyon ve kaygı yaşadığının görülmesi, önceden sabıka kaydının bulunmaması ve “özel şartlar” gerekçesiyle ertelendi.

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