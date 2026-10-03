Kazakistan'da 14 askerin hayatını kaybettiği tatbikat faciasının ardından Savunma Bakanlığında görevden almalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, üst düzey 3 askeri yetkilinin daha görevine son verdi.

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Kazakistan'da 14 askerin hayatını kaybettiği tatbikat faciasının ardından Savunma Bakanlığında üst düzey görevden almalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 3 üst düzey askeri yetkilinin daha görevine son verdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev'in kararnamesiyle Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Kanış Abubakirov, Savunma Bakan Yardımcısı Almaz Jumakeyev ve Kazakistan Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri Başkomutanı Kanat Niyazbekov görevden alındı.

14 ASKER HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Olay, 24 Eylül'de Hazar Denizi kıyısında düzenlenen "Hazar Korganı-2026" askeri tatbikatı sırasında meydana geldi.

Askeri personelin bottan karaya çıkarıldığı sırada olumsuz hava şartları ve şiddetli deniz dalgaları nedeniyle 17 asker denize sürüklendi. Askerlerden 14'ü hayatını kaybederken, 3 asker kurtarıldı.

Facianın ardından 25 Eylül'de Kazakistan'da ulusal yas ilan edildi. Görevi ihmal ve ağır sonuçlara yol açan gemi sevk ve idaresi kurallarının ihlal edilmesi şüphesiyle 5 üst düzey askeri görevli de gözaltına alındı.

14 asker hayatını kaybetmişti! 3 üst düzey isim daha görevden alındı

SAVUNMA BAKANI DA GÖREVDEN ALINMIŞTI

Cumhurbaşkanı Tokayev, facianın ardından Savunma Bakanı Dauren Kosanov'un da görevine son vermişti.

Son kararla birlikte Savunma Bakanlığında görevden alınan üst düzey yetkililerin sayısı daha da arttı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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