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Dünya

14 askerin öldüğü tatbikatta yeni gelişme! Eski komutan tutuklandı

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14 askerin öldüğü tatbikatta yeni gelişme! Eski komutan tutuklandı
Başlık Resmi14 askerin öldüğü tatbikatta yeni gelişme! Eski komutan tutuklandı

Kazakistan'da Hazar Denizi kıyısında düzenlenen askeri tatbikatta 14 askerin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Kanat Niyazbekov tutuklandı. Niyazbekov'un görevi ihmal etmekle suçlandığı bildirildi.

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Kazakistan'da 14 askerin hayatını kaybettiği askeri tatbikatla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, eski Kazakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Kanat Niyazbekov'un tatbikat sırasında yaşanan ölümlerle ilgili gözaltına alındığını ve mahkeme kararıyla tutuklandığını açıkladı.

Niyazbekov'un görevi ihmal etmekle suçlandığı belirtildi. Soruşturma kapsamında tatbikatın planlanması, güvenlik kurallarına uyulması, hava şartlarının değerlendirilmesi ve sorumlu yetkililerin eylemleri inceleniyor.

Bakanlık, soruşturmanın devam ettiğini ve Niyazbekov'un tutuklanmasına ilişkin yasal sürecin sürdüğünü bildirdi.

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14 ASKER HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kazakistan'ın Mangıstau bölgesinde 24 Eylül'de "Hazar Korganı-2026" adlı askeri tatbikat düzenlenmişti. Tatbikat sırasında hava şartlarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi sonucu 17 asker denize sürüklenmişti.

Olayda 14 asker hayatını kaybetmişti. Faciayla ilgili daha önce Savunma Bakanlığı'ndan 5 yetkili şüpheli olarak gözaltına alınmıştı.

14 askerin öldüğü tatbikatta yeni gelişme! Eski komutan tutuklandı
Başlık Resmi14 askerin öldüğü tatbikatta yeni gelişme! Eski komutan tutuklandı

Niyazbekov, Ağustos 2025'te Kazakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirilmiş, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından 3 Ekim'de görevden alınmıştı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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