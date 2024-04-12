18 milyon Alman’ı yoksulluk bekliyor!

Almanya nüfusunun yüzde 21’i yoksulluk riskiyle karşı karşıya... Kiralarını ödeyemiyor, bir haftalık tatile bile çıkamıyorlar!

Ekonomi anlamında Avrupa’nın en büyüğü olan Almanya’da geçtiğimiz sene vatandaşların yüzde 5’i yoksulluk ve sosyal dışlanmayla karşı karşıyaydı. Ancak bu sayı bu sene artmaya başladı. Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından çarşamba günü yayınlanan raporda, bu durumun ülke nüfusunun yüzde 21,2’sini oluşturan 17 milyon 700 bin kişi için geçerli olduğu belirtildi. Bu oran 2023 yılında yüzde 14,3’tü.

Yoksulluktan etkilenenlerin kiralarını ödeyemediği, ayda bir defa bile dışarıda yemeğe çıkamadıkları belirtildi. Araştırma sonuçları hesaplanırken ortalama gelirin yüzde 60’ından azına sahip herkes, yoksulluk riski altında sayıldığı belirtildi. 2023’te bu rakam yalnız yaşayanlar için ayda net 1.310 avro, iki küçük çocuğu olan iki yetişkin için ise ayda 2.751 avro olarak hesaplandı.