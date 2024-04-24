2 milyar dolar Gazze'yi bekliyor, Biden: "Filistinlilere gecikmeden ulaşmalı"

Gazze Şeridi'ne yaklaşık 2 milyar dolar gitmesini bekliyor, yardımların Gazze'ye ulaştırılması konusunda ABD Başkanı Biden: " Yardımların Gazze'deki Filistinlilere gecikmeden ulaşmasını sağlamalıdır." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi ve savaştan zarar gören diğer bölgelerdeki insanlar için İsrail, Ukrayna ve Tayvan'a yönelik 9 milyar dolarlık insani yardım paketini onaylamasının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail, yardımın Gazze'deki Filistinlilere gecikmeksizin ulaşmasını sağlamalıdır" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere insani yardımın "gecikmeksizin" ulaşmasına izin vermesi çağrısında bulundu. İsrail, Ukrayna ve Tayvan ile Gazze Şeridi ve savaştan zarar gören diğer bölgelerdeki insanlar için hazırlanan 9 milyar dolarlık insani yardım paketini onaylamasının ardından konuşan Biden, "Gıda, tıbbi malzeme, temiz su da dahil olmak üzere bu yardımı derhal güvence altına alacağız ve arttıracağız. İsrail tüm bu yardımların Gazze'deki Filistinlilere gecikmeden ulaşmasını sağlamalıdır." dedi.

İnsani yardımın ne kadarının nereye gönderileceği kararı Beyaz Saray'a bağlı olsa da analistler Gazze Şeridi'ne yaklaşık 2 milyar dolar gitmesini bekliyor.