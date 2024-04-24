Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 2 milyar dolar Gazze'yi bekliyor, Biden: "Filistinlilere gecikmeden ulaşmalı"

2 milyar dolar Gazze'yi bekliyor, Biden: "Filistinlilere gecikmeden ulaşmalı"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2 milyar dolar Gazze&#039;yi bekliyor, Biden: &quot;Filistinlilere gecikmeden ulaşmalı&quot;

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze Şeridi'ne yaklaşık 2 milyar dolar gitmesini bekliyor, yardımların Gazze'ye ulaştırılması konusunda ABD Başkanı Biden: " Yardımların Gazze'deki Filistinlilere gecikmeden ulaşmasını sağlamalıdır." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi ve savaştan zarar gören diğer bölgelerdeki insanlar için İsrail, Ukrayna ve Tayvan'a yönelik 9 milyar dolarlık insani yardım paketini onaylamasının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail, yardımın Gazze'deki Filistinlilere gecikmeksizin ulaşmasını sağlamalıdır" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere insani yardımın "gecikmeksizin" ulaşmasına izin vermesi çağrısında bulundu. İsrail, Ukrayna ve Tayvan ile Gazze Şeridi ve savaştan zarar gören diğer bölgelerdeki insanlar için hazırlanan 9 milyar dolarlık insani yardım paketini onaylamasının ardından konuşan Biden, "Gıda, tıbbi malzeme, temiz su da dahil olmak üzere bu yardımı derhal güvence altına alacağız ve arttıracağız. İsrail tüm bu yardımların Gazze'deki Filistinlilere gecikmeden ulaşmasını sağlamalıdır." dedi.

İnsani yardımın ne kadarının nereye gönderileceği kararı Beyaz Saray'a bağlı olsa da analistler Gazze Şeridi'ne yaklaşık 2 milyar dolar gitmesini bekliyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Batman'da 'dur' ihtarına uymadı: 10 ayrı suçtan 67 yıl hapis cezası varmış
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrailli esir Goldberg-Polin: "İsrail'in bombardımanında benim gibi 70 esir öldü" - Dünyaİsrailli esir Goldberg-Polin: "İsrail'in bombardımanında benim gibi 70 esir öldü"Google İsrail'i protesto eden çalışanlarını işten çıkarmayı sürdürüyor, 20 personel daha kovuldu - DünyaGoogle İsrail'i protesto eden çalışanlarını işten çıkarmayı sürdürüyor, 20 personel daha kovulduYapay zekanın yüz tanıma teknolojisi: insanların siyasi tercihlerini tahmin ediyor - DünyaYapay zekanın yüz tanıma teknolojisi: insanların siyasi tercihlerini tahmin ediyorYerinden edilen Filistinliler için sağlık felaketi kapıda! Menenjit ve hepatit C vakaları tespit edildi - DünyaBakanlık duyurdu: Vakalar çoğalıyorFransa'da "devrim vergisi" toplayan PKK'lı teröristler gözaltına alındı - DünyaFransa'da "devrim vergisi" toplayan PKK'lı teröristler gözaltına alındıBiden imzaladı, TikTok yasaklanıyor! ABD'de dikkat çeken karar - DünyaBiden imzaladı, TikTok yasaklanıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...