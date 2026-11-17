The Economist dergisi, 2027 yılında dünyayı etkilemesi beklenen gelişmeleri sıraladığı yıllık özel sayısı “The World Ahead”in kapağını yayımladı. Derginin editör yardımcısı Tom Standage, gelecek yıl yakından takip edilmesi gereken 10 başlığı açıkladı. Listede Trump sonrası ABD siyaseti, İran savaşının etkileri, yapay zekâ, iklim krizi, Fransa seçimleri ve Tayvan gerilimi öne çıktı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İngiltere merkezli The Economist dergisi, her yıl yayımladığı 'gelecek yılda takip edilmesi gereken temalar'ın 2027 sayısını okuyucularıyla buluşturdu. Derginin editör yardımcısı Tom Standage tarafından hazırlanan değerlendirmede, gelecek yıl dünya siyasetini, ekonomisini ve günlük hayatı etkilemesi beklenen 10 önemli gelişmeye yer verildi.

2027de dünyayı neler bekliyor? The Economistten dikkat çeken 10 tahmin

TRUMP SONRASI DÖNEMİN BAŞLANGICI

Standage, 2027'nin özellikle Trump sonrası dönemin başlangıcı olabileceğine dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump'ın etkisini kaybetmemek için daha sert adımlar atabileceğini belirten Standage, İran savaşının sonuçlarının da dünya genelinde hissedilmeye devam edeceğini ifade etti.

Standage'a göre 2027'de ABD siyasetinin en önemli gündemlerinden biri, Trump'ın görev süresi sonrasında yerini kimin alacağı olacak. Kasım 2026'da yapılan ara seçimlerin ardından bu yarışın Washington'da daha fazla konuşulması bekleniyor. Trump'ın ise siyasi etkisini korumak için başkanlık kararnamelerine, hukuki mücadelelere ve yeni girişimlere ağırlık verebileceği değerlendiriliyor.

2027'de dünyayı neler bekliyor? The Economist'ten dikkat çeken 10 tahmin

İRAN SAVAŞININ ARTÇI ETKİLERİ

İran savaşı da gelecek yılın önemli başlıkları arasında yer alıyor. Çatışmanın bölgedeki siyasi dengeleri ve enerji akışını değiştirmesi beklenirken, savaşın yol açtığı gübre sıkıntısının gıda güvenliğini tehdit edebileceği belirtiliyor. The Economist, savaşın kısa sürede kesin bir çözüme ulaşmasının zor olduğunu ve belirsizliğin devam edeceğini öngörüyor.

TARİHİN EN SICAK YILI KAPIDA

İklim krizi de 2027'de dünyanın gündeminde olacak. Kuraklık, orman yangınları ve aşırı sıcaklıkların etkisini sürdürmesi beklenirken, yılın yeni sıcaklık rekorlarına sahne olabileceği değerlendiriliyor. Raporda ayrıca yenilenebilir enerjinin, ülkelerin küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalardan daha az etkilenmesi için önemli bir seçenek olduğuna dikkat çekiliyor.

2027'de dünyayı neler bekliyor? The Economist'ten dikkat çeken 10 tahmin

YAPAY ZEKAYA TEPKİLER BÜYÜYOR

Yapay zekâ alanındaki gelişmeler de yakından izlenecek. Yapay zekâ şirketlerinin giderek daha karmaşık finansal anlaşmalarla borçlanmasının sektörde ekonomik riskleri artırabileceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra teknolojinin siyasi, finansal ve siber güvenlik alanlarında yeni sorunlara yol açabileceği ifade ediliyor.

AVRUPA’NIN POPÜLİST SAĞ KANADI

Avrupa'da ise gözler Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine çevrilecek. Marine Le Pen'in seçimi kazanması durumunda Avrupa Birliği'nde önemli siyasi değişiklikler yaşanabileceği belirtiliyor. Böyle bir sonucun Fransa ile Almanya arasındaki işbirliğini de olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor.

2027'de dünyayı neler bekliyor? The Economist'ten dikkat çeken 10 tahmin

TAHVİL PİYASALARININ BASKISI

Ekonomik sorunlar yalnızca Fransa ile sınırlı kalmayacak. Birçok zengin ülkenin gelirlerinden daha fazla harcama yapması ve tahvil getirilerinin yükselmesi, küresel piyasalar üzerindeki baskıyı artırabilecek. The Economist, bu durumun uzun süre devam etmesinin mümkün olmadığına işaret ediyor.

ÇİN ORDUSU İÇİN HEDEF: 2027

Tayvan da 2027'de muhtemel bir gerilimin merkezinde yer alacak. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Çin ordusunun Tayvan'ı ele geçirmeye hazır olması için 2027'yi hedef yıl olarak belirlediği öne sürülüyor. Ancak Ukrayna ve İran'daki çatışmalarda görüldüğü gibi yeni teknolojilerin daha küçük güçlere büyük ordular karşısında avantaj sağlayabilmesi, muhtemel bir savaşın seyrine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

2027'de dünyayı neler bekliyor? The Economist'ten dikkat çeken 10 tahmin

OZEMPİC ETKİSİ

Raporda sağlık ve teknoloji alanındaki gelişmelere de yer verildi. Zayıflama iğnelerinin yalnızca kilo verme alışkanlıklarını değil, insanların kıyafet, kozmetik ve spor harcamalarını da değiştirmesi bekleniyor. Bu ilaçların yaşlanma karşıtı etkilerine yönelik araştırmaların, ‘uzun ömür’ tedavilerine olan ilgiyi artırabileceği belirtiliyor.

2027'de dünyayı neler bekliyor? The Economist'ten dikkat çeken 10 tahmin

UZAYDA VERİ MERKEZLERİ KURULABİLİR

Uzay alanında ise SpaceX'in Starship roketinin düzenli uydu fırlatmalarına başlaması ve ilk özel uzay istasyonunun yörüngeye gönderilmesi bekleniyor. Uzayda veri merkezleri kurulması fikrinin de daha ciddi şekilde gündeme gelmesi öngörülüyor.

HOLLYWOOD’UN GELECEĞİ

Listenin son sırasında Hollywood'un geleceği bulunuyor. Büyük film serilerinin yeni izleyicilere ulaşmaya çalıştığı bir dönemde, YouTuber'ların hazırladığı düşük bütçeli yapımların başarısı, izleyicilerin farklı içeriklere yöneldiğini gösteriyor. The Economist, Star Wars gibi büyük yapımların da 2027'de bu değişen izleyici beklentileriyle karşı karşıya kalacağını değerlendiriyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala