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29 yıl sonra defnedildiler! Bu acının tarifi yok...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’da, Sırp birliklerince 1995’te işlenen soykırımda katledilen 14 kurbanın kemikleri, Potoçari Anıt Mezarlığı’na nakledildi.

Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi kabul edilen ve Sırp güçleri tarafından en az 8 bin 372 Boşnak sivilin acımasızca katledildiği soykırımda kimlik tespiti yapılan 14 kurban için Potoçari Anıt Mezarlığı’nda tören düzenlendi. Törene, Bosna Hersek devlet yetkililerinin yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emin Serin, AK Parti MKYK Üyesi Türk İslam Karakoç, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ile ülkedeki diplomatik misyon şefleri ve kurbanların yakınları katıldı.

Şehitler için yapılan duanın ardından tek tek isimleri okunan 14 soykırım kurbanın cenazeleri (kemikleri) daha önce hazırlanan mezarlarına taşınarak yakınları tarafından toprağa verildi. Soykırım kurbanlarının defnedilmesi sırasında duygusal anlar yaşandı; hem aileler hem de defin işlemine katılanlar gözyaşlarını tutamadı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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