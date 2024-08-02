3 Amerikalı takas operasyonuyla döndü! Biden havalimanında karşıladı: Acımasız çileleri bitti

MİT, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin takasını içeren son dönemin en geniş kapsamlı operasyonunu gerçekleştirdi. Operasyonla ABD'ye dönen 3 Amerikalı Maryland hava üssünde alkışlarla karşılandı. Karşılamaya aralarında ABD Başkanı Joe Biden ve Kamala Harris'in de olduğu çok sayıda yetkili katıldı. Biden burada yaptığı açıklamada "Acımasız çileleri sona erdi" ifadelerini kullandı.

Ankara'da dün tarihi anlara şahitlik etti. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) arabulucuğunda ABD ile Rusya arasında rehine takası gerçekleştirildi.

Operasyon, 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük takas olarak tarihe geçti. Takas edilenler arasında Wall Street Journal muhabiri Ivan Gershkovic ve ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan da yer aldı.

ABD'ye götürülen 3 Amerikalı, indikleri Maryland'deki hava üssünde alkışlarla karşılandı.

"DİPLOMASİ BAŞARISI"

Karşılayanların arasında ailelerin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de olduğu çok sayıda yetkili yer aldı.

Dönüşlerinden önce basına konuşan Biden, salıverilmelerini memnuniyetle karşıladı ve "Acımasız çileleri sona erdi." ifadesini kullandı.

Başta Almanya ve Slovenya olmak üzere ABD'nin müttefiklerinin oynadığı rolü öven Biden, 3 Amerikalının serbest bırakılmasını "diplomasi başarısı" olarak nitelendirdi.

Biden, takas operasyonuna dair, "Bunun gibi anlaşmalar zor kararları da beraberinde getirir. Benim için Amerikalıları yurt içinde ve dışında korumaktan daha önemli bir şey yok" değerlendirmesinde bulundu.

Serbest bırakılan 3 Amerikalının sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Teksas'taki Brooke Ordu Tıp Merkezine nakledileceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, esirlerin serbest bırakılmasının ardından Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunmuş, şu ifadelere yer vermişti:

Müttefiklerimiz olmadan bunu gerçekleştirmek imkansızdı. Türkiye, Almanya, Polonya, Slovenya ve Norveç ayağa kalktı. Zorlu ve cesur bir karar vererek bizim yanımızda durdular. Müttefiklerimize minnettarım. Bu, dünyada güvenebileceğiniz ve dayanabileceğiniz dostlara sahip olmanın neden hayati önem taşıdığının güçlü bir örneğidir. İttifaklarımız Amerikalıları daha güvenli kılıyor.