48 milyon izlenme, binlerce şüpheli profil! TikTok'ta kan donduran tablo

İspanya hükümeti, TikTok'ta çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerinin ortaya çıkmasının ardından platformun ülkedeki faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasını istedi. İspanyol medyasına göre platformda 48 milyondan fazla izlenmeye ulaşan binden fazla istismar videosu ve bu içeriklerle bağlantılı 20 binden fazla şüpheli profil tespit edildi.

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İspanya hükümeti, TikTok'ta çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerinin tespit edilmesi üzerine platformun ülkedeki faaliyetlerinin geçici olarak askıya alınmasını talep etti.

Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego, düzenlediği basın toplantısında, İspanya Veri Koruma Ajansı'ndan TikTok'un faaliyetlerinin "istisnai bir önlem olarak askıya alınmasını" istediklerini açıkladı.

"EĞER BİZE KALSAYDI..."

Platformda binden fazla çocuğa yönelik cinsel istismar videosunun ortaya çıktığını hatırlatan Rego, TikTok'un faaliyetlerini geçici olarak durdurmanın hükümetin yetkisinde olmadığını belirterek, "Eğer bize kalsaydı, dün askıya alırdık" dedi.

TikTok yetkilileriyle görüştüklerini aktaran Rego, şirketten konuyu inceleme ve değerlendirme taahhüdü aldıklarını ancak somut bir adım göremediklerini söyledi. Rego, "Ne teknik çözüm, ne uzlaşma isteği, ne denetim, ne de herhangi bir doğrulama mekanizması sundular" ifadelerini kullandı.

Çocuklara yönelik istismar içeriklerinin ortaya çıkmasının ardından Gençlik ve Çocukluk Bakanlığı, hafta başında Savcılıktan da harekete geçmesini istemişti.

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TİKTOK'TA 20 BİNDEN FAZLA ŞÜPHELİ PROFİL

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, TikTok'ta 48 milyondan fazla izlenmeye ulaşan binden fazla çocuk cinsel istismarı videosu tespit edildi.

Söz konusu içerikleri paylaştığı veya sattığı öne sürülen 20 binden fazla potansiyel pedofil profilinin belirlendiği, bunlardan 7 binden fazlasının İspanyolca faaliyet gösterdiği aktarıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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