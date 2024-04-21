5 bin tonluk yardım gemisi Filistin'e gitmeye hazır, İsrail gemiyi ele geçirebilir!

Çok sayıda uluslararası sivil toplum kuruluşu tarafından oluşturulan Özgürlük Filosu Koalisyonu, 5 bin tonluk yardım gemisi hazırladı. ABD'li gazete İsrail'in gemiyi ele geçirme planlarının olduğunu yazdı.

Aralarında Türkiye'den yardım vakıflarının da yer aldığı çok sayıda uluslararası sivil toplum kuruluşu tarafından oluşturulan Özgürlük Filosu Koalisyonu, dünya basınının ilgisini çekiyor. Türkiye'den Gazze'ye yardım taşıyarak İsrail'in deniz ablukasını kırmayı hedefleyen koalisyonu bu kez de ABD merkezli Washington Post gazetesi haberleştirdi.

Haberde 2010 yılının mayıs ayında benzer bir girişimin Mavi Marmara saldırısıyla sonuçlandığı, İsrail ordusunun 10 Türk vatandaşını öldürdüğü ve bu olayın Türkiye'yle İsrail arasında diplomatik krize yol açtığı hatırlatıldı.

İSRAİL YARDIM GEMİSİNİ ELE GEÇİREBİLİR

İsrail'in Filistinlilere yardımlardan nasıl mahrum bıraktığını Gazze Savaşı'yla birlikte tüm dünyaya anlatmak isteyen gönüllüler 14 yıl sonra yeniden harekete geçtiklerini bildirildi. Yeni filoda, en az 5 bin tonluk yardım taşıyan bir yük gemisinin de bulunacağı belirtildi. Filonun bugün yola çıkmasının planlandığı ancak Türkiye'deki yetkililerin henüz onay vermediği bilgisi de haberde yer aldı.

Koalisyonda yer alan önemli isimlerden emekli ABD askeri ve eski diplomat Ann Wright'la geçen hafta konuşan gazete, eski diplomatın "Gemiler hazır, top Türkiye'deki liman yetkililerinde" mesajı verdiğini aktardı.

Öte yandan aynı haberde Washington Post, İsrailli Kanal 12'nin cumartesi günkü haberinde filoya yönelik "güvenlik hazırlıklarının" başladığını ve gemilerin ele geçirilmesinin de olası planlar kapsamında olduğunu bildirdiğini aktardı.