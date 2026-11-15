Macaristan'da eski Başbakan Viktor Orban dönemine uzanan yolsuzluk soruşturmasında ormanlara, evlere ve depolara gizlenmiş 19,5 milyon dolar değerinde nakit para ele geçirildi. Operasyonda 5 para sayma makinesiyle 8 saat süren sayımın ardından Başbakan Peter Magyar'dan dikkat çeken açıklama geldi.

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Macaristan'da yeni hükümetin başlattığı kapsamlı yolsuzluk ve hesap verebilirlik operasyonları, siyaset gündemini sarsmaya devam ediyor. Ülkenin yolsuzlukla mücadele kurumu, eski lider Viktor Orban dönemine uzanan devasa bir rüşvet çarkını ortaya çıkardı.

ORMANLARA GÖMÜLEN MİLYONLAR BULUNDU

Eski Başbakan Viktor Orban döneminde, 2014-2018 yılları arasında Ulusal Kalkınma Bakanı olarak görev yapan Miklos Sesztak, devlet ulaşım şirketinin ikinci el otobüs alımlarında şişirilmiş fiyatlar üzerinden rüşvet almakla suçlanıyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Magyar'ın öncülüğünde kurulan ve geniş yetkilere sahip olan Ulusal Varlık Kurtarma ve Koruma Ofisi (NVVH), Perşembe ve Cuma günleri çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi.

NVVH tarafından yapılan açıklamada, paraların saklandığı yerler şoke etti. Ormanlara gömülmüş halde, tarım ve depo binalarında, konutlarda ve tenha bölgelerdeki yüksek değerli kasalarda gizlenmiş devasa miktarda nakit para ele geçirildi.

5 makine 8 saatte sayabildi! Ormanlara gömülen milyonlar ortaya çıktı

5 PARA SAYMA MAKİNESİ 8 SAAT ÇALIŞTI

AFP'nin haberine göre; operasyonda ele geçirilen toplam nakit paranın bilançosu resmi makamlarca açıklandı. Buna göre iki günlük arama sonucunda;

5.071.632.000 Macar Forinti

2.658.350 Avro

1.257.100 Amerikan Doları olmak üzere toplam 17,7 milyon Avro (yaklaşık 19,5 milyon dolar) nakit paraya el konuldu.

Paranın Macaristan Devlet Hazinesi'ne teslim edilmesinin ardından Maliye Bakanı Andras Karman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Paranın teslim alınmasının ardından 12 Hazine personeli, 5 ayrı para sayma makinesi kullanarak parayı ancak 8 saatte sayabildi" ifadelerini kullandı.

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SİYASİ DEPREM: "MAFYANIN SONU"

Nisan ayında yapılan seçimlerde büyük bir zafer kazanarak Orban’ın 16 yıllık iktidarına son veren Başbakan Peter Magyar, operasyonu tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Magyar, sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamada, "Bu resmi olarak Fidesz-KDNP mafyasının sonudur!" ifadelerini kullandı.

Son haftalarda rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının hız kazanmasıyla birlikte; Sesztak'ın yanı sıra Orban döneminden iki eski bakan ve eski başbakanın kardeşi de farklı yolsuzluk dosyaları kapsamında gözaltına alındı.

Eski Başbakan Viktor Orban ise operasyonlara ve ele geçirilen paralara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Orban daha önce kendi yakın çevresini hedef alan bu soruşturmaları, kendisini ve ekibini hedef almayı amaçlayan birer "siyasi zulüm" olarak nitelendirmişti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: HABER MERKEZİ

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