Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa hükümet sözcüsü, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni haftada büyük bir duyuru yapacağını açıkladı.

"ÜZGÜNÜM" DİYECEK

'Sarı Yelekliler'in protestolarıyla köşeye sıkışan Fransa lideri 'Üzgünüm' diyecek ve daha fazla vergi indirimini duyuracak. Macron'un söz konusu açıklamayı televizyondan yapması bekleniyor.



GAZ VE ELEKTRİK ZAMMI ASKIYA ALINMIŞTI

Sarı Yeleklilerin ülke çapına yayılan gösterileri üzerine Paris yönetimi akaryakıt, gaz ve elektrik zamlarını askıya almıştı. Ancak protestocular dün yeniden sokaklara çıktı ve başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte şiddetli çatışmalar yaşandı.



1220 EYLEMCİ GÖZALTINA ALINDI



Fransız İçişleri Bakanlığı, Cumartesi günü gerçekleşen gösterilerde 1220 eylemcinin gözaltına alındığını belirtiyor.