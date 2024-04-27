61 milyarlık yardım paketi kâr etmedi: Rus füzeler Ukrayna'daki enerji tesisini 4. kez vurdu

Rus füzeleri Ukrayna'nın orta ve batı kesimlerindeki enerji tesislerini vurdu. ABD'nin 61 milyarlık askeri yardım paketine rağmen Ukrayna'nın hava savunma sistemi sıkıntısı çekmesi eleştirilere neden oldu.

Rus füzeleri 27 Nisan Cumartesi günü Ukrayna'nın orta ve batı kesimlerindeki enerji tesislerini balistik füzeler ve seyir füzeleriyle vurdu. Rusya'nın ateşlediği balistik füzeler ve seyir füzeleri Ukrayna'nın enerji tesislerini hedef aldı. Bu saldırı, 22 Mart'tan bu yana enerji sistemini hedef alan dördüncü büyük çaplı hava saldırısı oldu.

Reuters'ın yazdığına göre bir ay içerisinde aynı enerji tesisine yapılan bu hava saldırısının da engellenememesi Ukrayna'nın eleştirilmesine yol açtı. Bunun üzerine Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan eleştirilere yönelik yaptığı açıklama yapıldı. Yapılan resmi açıklamada, Ukrayna hava savunma sistemlerinin Rusya'nın gönderdi 34 füzeden 21'ini düşürdüğünü söyledi.

AĞIR BOMBARDIMAN

Rusya'nın ağır saldırılar gerçekleştirdiği Harkiv bölgesinin valisi de haftalardır ağır bir bombardımana maruz kaldıklarını açıkladı. Ukrayna'nın kuzeydoğusunda kalan şehre gece boyunca füze saldırılarının yapıldığını aktaran Vali, füzelerin 60 hastanın bulunduğu bir hastaneye de isabet ettiğini aktardı.