Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 61 milyarlık yardım paketi kâr etmedi: Rus füzeler Ukrayna'daki enerji tesisini 4. kez vurdu

61 milyarlık yardım paketi kâr etmedi: Rus füzeler Ukrayna'daki enerji tesisini 4. kez vurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
61 milyarlık yardım paketi kâr etmedi: Rus füzeler Ukrayna&#039;daki enerji tesisini 4. kez vurdu

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rus füzeleri Ukrayna'nın orta ve batı kesimlerindeki enerji tesislerini vurdu. ABD'nin 61 milyarlık askeri yardım paketine rağmen Ukrayna'nın hava savunma sistemi sıkıntısı çekmesi eleştirilere neden oldu.

Rus füzeleri 27 Nisan Cumartesi günü Ukrayna'nın orta ve batı kesimlerindeki enerji tesislerini balistik füzeler ve seyir füzeleriyle vurdu. Rusya'nın ateşlediği balistik füzeler ve seyir füzeleri Ukrayna'nın enerji tesislerini hedef aldı. Bu saldırı, 22 Mart'tan bu yana enerji sistemini hedef alan dördüncü büyük çaplı hava saldırısı oldu. 

Reuters'ın yazdığına göre bir ay içerisinde aynı enerji tesisine yapılan bu hava saldırısının da engellenememesi Ukrayna'nın eleştirilmesine yol açtı. Bunun üzerine Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan eleştirilere yönelik yaptığı açıklama yapıldı.  Yapılan resmi açıklamada, Ukrayna hava savunma sistemlerinin Rusya'nın gönderdi 34 füzeden 21'ini düşürdüğünü söyledi.

AĞIR BOMBARDIMAN

Rusya'nın ağır saldırılar gerçekleştirdiği Harkiv bölgesinin valisi de haftalardır ağır bir bombardımana maruz kaldıklarını açıkladı. Ukrayna'nın kuzeydoğusunda kalan şehre gece boyunca füze saldırılarının yapıldığını aktaran Vali, füzelerin 60 hastanın bulunduğu bir hastaneye de isabet ettiğini aktardı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonu oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem - DünyaJaponya'da 6,9 büyüklüğünde depremİngiltere'de Filistin protestosu: "Saklanamazsın Rishi Sunak" - Dünyaİngiltere'de Filistin protestosu: "Saklanamazsın Rishi Sunak"Azerbaycan kararı Ermenileri sokaklara döktü - DünyaAzerbaycan kararı Ermenileri sokaklara döktüKenya'da sel felaketi! Can kaybı 70'e yükseldi - DünyaÜlke sele teslim! 70 ölü, 22 yaralı, 8 kayıpEkvador'da askeri helikopter düştü, çok sayıda ölü var - DünyaSelden etkilenenlere yardım götüren helikopter düştü: 8 ölüTrump, 'sus payı' davasında Biden'a seslendi: Hazırım, buradayım - DünyaTrump, 'sus payı' davasında Biden'a seslendi
Sonraki Haber Yükleniyor...