Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır medyasında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanlığı, planlamalarını kapsamlı bir şekilde gözden geçirmeye, ülke genelinde sabit ve mobil binlerce güvenlik devriyesi konuşlandırmaya başladı.

Subay ve emniyet görevlilerinin izinlerini de iptal eden bakanlık, kamu ve özel kuruluşlar ile kiliseler ve otellere yönelik güvenlik önlemlerini artırdı.

Bakanlık ayrıca, yollarda sıkı emniyet tedbirlerinin alınması, meydanlardaki güvenlik görevlilerinin artırılması ve "terörist" unsurlara karşı önleyici operasyonların gerçekleştirilmesini kapsayan "C" planını devreye soktu.

MURSİ'NİN AVUKATI: NAAŞININ NEREYE GÖTÜRÜLDÜĞÜNÜ BİLMİYORUZ

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin avukatı Abdulmunim Abdulmaksud, Mursi'nin naaşının nereye götürüldüğüne dair bilgilerinin olmadığını belirtti.

Abdulmaksud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mursi, mahkeme salonundan sedye ile taşındı, naaşının nereye götürüldüğünü bilmiyoruz." dedi.

Mursi'nin avukatı, ölüm sonrası prosedürleri takip ettiklerini dile getirdi.

Mısır yönetimine yakın El-Yevm es-Sabi gazetesi ise Mursi'nin naaşının gerekli işlemler için hastaneye sevk edildiğini aktardı.

'Mursi ölmedi yavaş yavaş öldürüldü'

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için "Ölmedi, yavaş yavaş öldürüldü" değerlendirmesinde bulundu.

Karadaği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mursi ölmedi! Azgın bir grup tarafından yavaş yavaş öldürüldü. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Hakların zayi olmayacağı bir yere gitti. Kendisine zulmedenleri ve katillerini kudretli ve güçlü olan Allah'a şikayet edecek." ifadelerini kullandı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği ayrıca akan kanların boşa gitmeyeceğini belirtti.