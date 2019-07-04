Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emîrliklerinden (BAE) Sharjah’ın Veliaht Prensi Halid el-Kasımi ölü bulundu. İngiliz basınında yer alan habere göre, Sharjah Emîri Şeyh Sultan bin Muhammed el-Kasımi’nin ikinci oğlu olan, Veliaht Prens (39) İngiltere’nin başşehri Londra’nın lüks semti Knigthsbridge’deki evinde pazartesi sabahı ölü bulundu. Moda tasarımcısı el-Kasımi’nin uyuşturucu kullanımına bağlı olarak öldüğü iddia edildi. İhbar üzerine eve giden polis, Prens Halid’in cesediyle birlikte önemli miktarda uyuşturucu bulduğu öğrenildi. Yerel basın, Veliaht Prens’in evinde verdiği bir partinin sonunda hayatını kaybettiğini öne sürdü.

ÜLKESİNDE DEFNEDİLDİ

Şeyh Halid’in naaşı ülkesine getirilerek Kral Faysal Camii’nde cenaze töreni gerçekleştirildi. BAE’nin diğer emîrliklerinin şeyhlerinin de iştirak ettiği cenaze törenindeki görüntüler, babasının yaşadığı üzüntüyü gözler önüne serdi. Sharjah’da üç gün yas ilan edildi. Şeyh Dr. Sultan bin Muhammed el-Kasımi’nin diğer oğlu Şeyh Muhammed bin Sultan bin Muhammed el-Kasımi de 1999’da 24 yaşındayken hayatını kaybetmişti. O dönem gazeteler Şeyh Muhammed’in aşırı doz uyuşturucudan öldüğünü yazmıştı.