Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından Başbakan Aleksis Çipras’ın erken genel seçim kararı almasının ardından Yunanistan’da kritik seçim bugün yapılacak. Yaklaşık 10 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, normal tarihinden yaklaşık 4 ay önce gerçekleşecek seçime, 20 siyasi parti katılacak. Yüzde 3 seçim barajının uygulandığı seçimde, partiler meclisteki 300 sandalye için yarışacak. Ülkede 1928’den bu yana ilk defa yaz aylarında yapılacak seçimde, pazar günü sıcaklık tahmininin 35 derecenin üzerinde olması, katılım oranının düşük kalmasına ilişkin endişeleri artırıyor. Son anketlere göre seçim yarışı, Başbakan Çipras’ın liderliğini yürüttüğü sol SYRIZA ve ana muhalefette bulunan merkez sağ rakibi Yeni Demokrasi (ND) arasında geçecek. Kamuoyu yoklamaları, Çipras’ın 8-11 puan geride bulunduğunu gösteriyor. Seçimlerin bu şekilde sonuçlanması hâlinde ise krizin zirve yaptığı 2013’te Antonis Samaras’ın başbakanlığındaki kabinede, İdari Reform Bakanlığı görevinde bulunan Kiriakos Miçotakis’in (51) hükûmeti kurma görevini üstlenmesine kesin gözüyle bakılıyor. Eski başbakan ve Yunan siyasetine özellikle 90’larda damgasını vurmuş isimlerden Konstandinos Miçotakis’in oğlu ve eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyannis’in kardeşi olan Kiriakos Miçotakis’in, partisi ND ile tek başına iktidara gelme ihtimali de var. Bu durumda “ülkenin en genç başbakanı” olarak son 4 yıldır görevini sürdüren ve ekonomi politikalarının yanı sıra Kuzey Makedonya ile yapılan isim anlaşması nedeniyle popülaritesini yitiren Çipras’ın, siyasi hayatına ana muhalefet lideri olarak devam etmesi bekleniyor.