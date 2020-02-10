Suriye’nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinin Rajo yolunda bomba yüklü araç patladı. Yerel kaynaklar yaptığı açıklamada, patlamada 8 sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Afrin’deki patlamada 8 sivil hayatını kaybetti
10.02.2020 - 10:36 | Son Güncelleme: 10.02.2020 - 10:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinin Rajo yolunda bomba yüklü aracın patlaması sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Etiketler : Afrin,
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