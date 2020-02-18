Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin halkını Aralık 2019'da "SARS benzeri" bir hastalık olan yeni tip koronavirüse karşı uyaran Çinli doktor Li Wenliang'ın, tedavi gördüğü hastanede koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Doktorun ölümü Çin'de büyük üzüntüye neden olurken haber dünya genelinde de endişe ile karşılandı.

Dr. Zhimming, koronavirüse yenik düşen ikinci önemli doktor oldu. Şubat ayının hemen başında, koronavirüse karşı ilk uyarıları yapmaya çalışmakla tanınan Dr. Li Wenliang da koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetmişti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI RİSK ALTINDA

On binlerce doktor, Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde baş gösteren koronavirüsün yayılmasını engellemek için canla başla çalışıyor.

Çinli sağlık yetkililerince 14 Şubat Cuma günü yapılan açıklamada, "en az 1716 sağlık çalışanının koronavirüsten etkilendiği, bunların 6'sının hayatını kaybettiği" belirtilmişti.