Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus Hava Kuvvetlerine ait Tupolev Tu-154M RA-85155 uçağının Libya’da Hafter’in yıllardır komuta merkezi olarak üstlendiği Bingazi şehrine gittiği belirtildi. Radar kayıtlarına göre Suriye Hmeymim Hava Üssü’nden havalanan kargo uçağı önce Mısır’a gitti, buradan Bingazi’ye geçti. Rusya’nın bu yıl 11 Ocak, 24 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde Libya’ya kargo uçaklarını gönderdiği gözlemlendi.