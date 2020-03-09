Rus Hava Kuvvetlerine ait Tupolev Tu-154M RA-85155 uçağının Libya’da Hafter’in yıllardır komuta merkezi olarak üstlendiği Bingazi şehrine gittiği belirtildi. Radar kayıtlarına göre Suriye Hmeymim Hava Üssü’nden havalanan kargo uçağı önce Mısır’a gitti, buradan Bingazi’ye geçti. Rusya’nın bu yıl 11 Ocak, 24 Şubat ve 7 Mart tarihlerinde Libya’ya kargo uçaklarını gönderdiği gözlemlendi.
Rusya’dan Hafter’e silah yardımı
09.03.2020 - 03:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 - 03:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya, Libya’ya bu sene üçüncü silah sevkiyatını yaptı. Darbeci General Hafter’e destek veren Rusya’nın Suriye’den Libya’ya bir kargo uçağı yardım gönderdiği iddia edildi.
Etiketler : putin,putin hafter,rusya libya,
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