Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Kraliyet üyelerinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) paniği yaşanıyor. New York Times gazetesinin başkentteki Kraliyet hastanesine yakın iki doktor ve hanedan içinden iki farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre ilk koronavirüs vakası altı hafta önce tespit edildi. Riyad Valisi Faysal bin Bandar bin Abdülaziz Saud'un da aralarında yer aldığı 150 Suud hanedanı üyesinin testi pozitif çıktı. Gazetenin ulaştığı, başkentteki Kral Faysal Uzman Hastanesine acil notuyla gelen talimatta "ülke çapındaki önemli şahsiyetler için talimatların beklenmesi, kaç vakayla karşılaşılacağının henüz bilinmediği ancak kronik hastaların hastaneden tahliye edilmesi" gerektiği belirtildi. Ayrıca tedavi gören hastane personelinin Kraliyet üyelerine yer açmak için başka bir hastaneye nakledileceği bildirildi.

AVRUPA'DA YAKALANDILAR

Gazeteye konuşan doktorlar, Kraliyet içindeki binlerce prensin sıkça Avrupa'ya seyahat ettiğini ve virüsü buradan almış olabileceklerini dile getirildi. Salgın öncesinde sağlığına ilişkin çok sayıda soru işareti bulunan 84 yaşındaki Kral Selman bin Abdülaziz'in Kızıl Deniz kıyısındaki Cidde şehrine yakın bir adadaki sarayda karantinaya girdiği aktarılan haberde, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın da yanında birçok bakanla bu bölge yakınında bir saraya kapandığı ifade edildi.

GÖÇMEN İŞÇİLER ZORDA

Ülkenin 33 milyonluk nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturan yabancı göçmen işçiler salgın tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Göçmen işçilerin büyük bir çoğunluğu, virüsün yayılması için uygun şartlara sahip sağlıksız şartlarda kalabalık işçi kamplarında yaşıyor. İşçilerin hava yolu trafiğinin kapanmasının ardından ülkelerine dönme imkânının kalmadığı ve sağlık hizmetlerine ulaşımının sınırlı olduğu belirtiliyor. Doktorlara göre, mukaddes mekânların bulunduğu Mekke ve Medine şehirlerinin çevresindeki dış mahallelerde salgının yaygın görülüyor.