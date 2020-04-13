Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya ‘yeni tip koronavirüs’ pandemisinden nasıl kurtulurum savaşı verirken bir yandan da insanlığın asırlardır düşlerinden biri olan uzay yolculukları ve yarışı, hız kesmeden devam ediyor. İki süper güç ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki global egemenlik mücadelesinin yansıması olan uzay yarışı, önce uydu yarışı olarak başladı. İnsanlı uzay yolculuğu projeleri, 21. yüzyılda da keşif atılımlarının odağında yer alıyor. NASA, “Artemis” adı verilen yeni keşif görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay’a insanlı seferler düzenlemeyi hedefliyor. 2028’e kadar sürmesi planlanan seferlerin ardından Ay yörüngesinde bir uzay istasyonu kurulması ve burayı basamak olarak kullanarak Mars’a insanlı seferler düzenlenmesi hedefleniyor. Rusya “Soyuz”, Çin “Shenzhou” mekikleriyle insanlı yörünge yolculuklarını sürdürmeyi hedeflerken Hindistan yeni geliştirdiği “Gaganyaan” personel taşıyıcı uzay mekiğiyle 2021 sonunda yörünge seferi yaparak insanlı uzay yolcuğu gerçekleştiren dördüncü ülke olmayı hedefliyor. Öte yandan Japonya, İran ve Malezya da insanlı uzay programları başlattıklarını duyururken SpaceX, Virgin Galactic, Blue Origin ve SpaceShipTwo gibi şirketler yörünge ve alt-yörüngeye turistik amaçlı yolcu taşımak için mekikler ve uzay araçları geliştiriyor.