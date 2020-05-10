Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya koronavirüsün ülkedeki ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için kademeli normalleşme süreci çerçevesinde yarından itibaren ikinci aşamaya geçiyor. Altı gün önce normalleşme adımları atan İspanya'da "1. seviye" olarak adlandırılan ikinci aşama, ülkenin yaklaşık yüzde 51'inde uygulanacak. Yarından itibaren şu uygulamalara izin verilecek: Şehir içi araç kullanımı. Covid-19 testleri negatif olması şartıyla aynı aile üyelerinin arabayla bir yere gitmesi. İki metrelik sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyması şartıyla en fazla on kişinin bir araya gelmesi. Riskli gruplarda (Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar) olmama veya karantinada bulunmama şartıyla aile üyeleri arasında ziyaret. Restoran ve barların teraslarını yüzde 50 kapasiteyle açması. Açık pazar alanlarının yüzde 25 kapasiteyle açılması. Otellerin ortak alanlarını kapatma şartıyla sınırlı hizmet vermeye başlaması. Müze, kütüphane gibi kültürel yerlerle, dinî ibadet alanlarının üçte bir kapasiteyle açılması. Profesyonel spor dallarında antrenmanların başlaması ve jimnastik salonlarının sınırlı müşteri alma şartıyla açılması. Alışveriş merkezleri dışında kalan küçük işletmelerin dükkânlarında sınırlı sayıda müşteri kabul etmesi.

EN DÜŞÜK ÖLÜM ORANI

Öte yandan İspanya Sağlık Bakanlığı, salgınla ilgili verileri güncelledi. Buna göre ülkede önceki gün 229 olarak açıklanan günlük ölü sayısı, dün 179'a düştü. Bu sayının, 19 Mart'tan bu yana Covid-19 sebepli "günlük ölüm sayılarında kaydedilen en düşük sayı" olması dikkati çekti. Virüsten ölenlerin toplam sayısı da 26 bin 478'e ulaştı.