Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’da koronavirüs sebebiyle getirilen kısıtlamalar pek çok sektörü olumsuz etkilerken, Berlin’de turizmciler sokaklara indi. Başkent Berlin’de 10 değişik noktada bir araya gelen seyahat acenteleri, tur operatörleri, otobüs şirketlerinin sahipleri ve çalışanları Covid-19 salgını nedeniyle zor durumda kaldıklarını ve olağanüstü şartların devam etmesi hâlinde iflasların kaçınılmaz olacağını belirtti. Alman hükûmeti tarafından kendilerine yapılan maddi yardımı yetersiz bulan turizmciler, ‘kurtarma paketi’ çağrısında bulundu. Hükûmet seyahat acenteleri ve tüm turizm sektörü için uzun vadeli ve sürdürülebilir bir karar verene kadar protesto gösterilerini devam ettireceklerini belirten turizmciler, kurtarma paketi olmazsa birçok işletmenin iflas edeceğini kaydetti.