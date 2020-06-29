Asir bölgesinde bulunan Abha kentinde çekirge istilası paniğe neden oldu. Uzmanlar, yetkililere sürünün daha fazla yayılmadan hızlıca kontrol altına alınması gerektiği çağrısında bulunurken, çekirge sürüsünün çöl bölgesinden yeşil alanlara doğru yayılmaya devam ettiğine dikkat çekti.
Bölgede yağışların artması ile çekirge istilasının da artması bekleniyor.
Suudi Arabistan’da çekirge istilası
29.06.2020 - 21:40 | Son Güncelleme: 29.06.2020 - 21:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan’ın Asir bölgesinde yaşanılan çekirge istilası paniğe neden oldu.
Asir bölgesinde bulunan Abha kentinde çekirge istilası paniğe neden oldu. Uzmanlar, yetkililere sürünün daha fazla yayılmadan hızlıca kontrol altına alınması gerektiği çağrısında bulunurken, çekirge sürüsünün çöl bölgesinden yeşil alanlara doğru yayılmaya devam ettiğine dikkat çekti.
Etiketler : Suudi Arabistan,
714505 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/714505.aspx
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