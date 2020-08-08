Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NY Times gazetesinde yer alan habere göre, eski İçişleri Bakanlığı istihbarat yetkilisi Saad Cebri, ABD'de açtığı davada Prens Selman'ı kendisini öldürmek üzere yurt dışında yaşadığı Toronto'ya suikast timi yollamakla suçladı. Eski Veliaht Prens Muhammed bin Nayif'in bakanlık yaptığı dönemde İçişleri Bakanlığında tümgeneral rütbesiyle istihbarat danışmanlığını yürüten Cebri, Selman'ın Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinden yaklaşık iki hafta sonra bir grup suikastçıyı kendisini öldürmek üzere Kanada'ya yolladığını ileri sürdü. Dava dilekçesinde Kaşıkçı'nın öldürülmesinin hemen ardından aralarında adli tıp uzmanlarının bulunduğu bir suikast timinin, Kasım 2018'de Ontario Havaalanı'na gelerek turist vizeleriyle ülkeye giriş yapmak istediği, ancak Kanada makamları tarafından reddedildiği iddiası yer aldı. Cebri, Prens Selman'ın kendi iktidarına tehdit gördüğü kişileri ortadan kaldırmak üzere "Kaplan Timi" adını verdiği 50 kişilik bir suikast timi oluşturduğunu, bunun için yurt dışına yolladığı ajanlar aracılığıyla hedef kişileri takip ettirip, yerlerini tespit ettirdiğini öne sürdü.