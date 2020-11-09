Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Ekim 2019'da düzenlenip iptal edilen ve sokak olaylarına neden olan seçimlerden sonra kaçmak zorunda kaldığı Bolivya'ya geri döndü. Morales ülkesinde coşkuyla karşılandı.

Morales, sığınmacı olarak bulunduğu Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlediği basın toplantısında, Bolivya'ya döndüğünde daha önce yaptığı gibi tarımla uğraşmayı planladığını dile getiren Morales, siyasi mücadelesine ne olursa olsun devam edeceğini ve yeni Devlet Başkanı Luis Arce'yi savunacağını belirtti.

Morales, "darbe" olarak nitelendirdiği istifa sürecine ilişkin ABD'yi itham ederek, "ABD iki şey elde etti; Evo 5 yıl daha devlet başkanı olamadı ve ulusal ekonomiyi mahvetti. Ancak MAS'a engel olamadı. ABD ve onun Bolivya'daki ortakları MAS'ı silmeyi planlıyorlardı" şeklinde konuştu.



'Joe Biden'ın kazanmasına değil, Donald Trump'ın kaybetmesine sevindim'

ABD seçimlerine de değinen Morales, "Joe Biden'ın kazanmasına değil, Donald Trump'ın kaybetmesine sevindim" yorumunu yaptı.

Morales, ülkesinden çıktıktan sonra ABD'nin peşini bırakmadığını, kendisinin Bolivya'ya dönmesini istemediğini ve Arjantin-Bolivya sınırında yapmayı planladığı etkinliği de iptal ettirdiklerini belirtti.

Bolivya'da 18 Ekim'de düzenlenen seçimler için Morales, "Bolivya'da sabırla, şuurla, şiddete başvurmaksızın demokrasiyi yeniden tesis etmeyi başardık. Kimsenin evini yakmadan, kimseyi istifaya zorlamadan, kimseyi öldürmeden yaptık bunu. Geçici 2 bakanı Brezilya'ya kaçtı bile. Biz onlar gibi siyasi av başlatmayacağız ama vicdanları onları takip edecek" diye konuştu.

Bolivya'da 18 Ekim'de düzenlenen genel seçimi yüzde 55 oy alarak kazanan Morales'in adayı Luis Arce, devlet başkanlığı görevini pazar günü resmi olarak üstlenecek.



Bolivya'da 2019'daki seçim krizi

Bolivya'da 20 Ekim 2019'daki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım 2019'da istifa etmiş ve siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti.