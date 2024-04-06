7.4'lük deprem yaşayan Tayvan sadece Türkiye'den gelecek yardımları kabul edecek

7.4 şiddetindeki depremle sarsılan Tayvan sadece Türkiye'den gelecek yardımları kabul edeceğini açıkladı.

Büyük felaket 6 Şubat depreminin ardından dünyadan Türkiye'ye yardım yağdı. Sayısız arama kurtarma ekibi bölgeye giderek enkaz altında kalan insanlara yardım etti. Bu ülkelerden en önemlilerinden biri de Tayvan'dı. Tayvan hükümeti, depremlerin ardından Türkiye'ye toplam 130 kişilik iki arama kurtarma ekibi göndermiş ve yardımlar için de çağrıda bulunmuştu. Tayvan halkı ise düzenlenen yardım kampanyası kapsamında 32 milyon dolar topladı.

Deprem ülkesi olarak bilinen Tayvan'da son 25 yılın en büyüğü olarak nitelenen 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SADECE TÜRKİYE'DEN GELECEK YARDIMI KABUL ETTİLER

Tayvan'ın İçişleri Bakanı Lin Youchang ise deprem sonrası Türkiye'den 7 kişilik özel bir ekibin ülkeye geleceğini ve başka bir yardım kabul etmeyeceklerini açıkladı. Youchang ayrıca konuyla ilgili "Türkiye İHA ve drone kullanımında tecrübeli bir ülke. Profesyonel bir teknolojiye sahipler bu yüzden ülkemize gelecekler" dedi. Yerel basında çıkan haberlerde Türk ekibinin adanın kuzeyinde bulunan Taroko bölgesinin engebeli arazinde çalışacağı aktarıldı.

Lin, Türk ekibinin depremden en çok zarar gören Taroko vadisinde çalışmalar yürüteceğini söylerken, kendi dron ekipmanlarının bölgede etkisiz kaldığını ve Türk ekibinin tecrübesinin kritik önemde olduğunu vurguladı. Lin ayrıca, Türk ekibine Tayvanlı arama kurtarma ekiplerin de teknik malzeme desteği vererek cihazlarına termal kameralar yerleştireceklerini belirtti.