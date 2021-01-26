Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atina Haber Ajansı’na göre 77 yaşındaki eski sosyalist bakan Valirakis’in kaybolması üzerine eşi, sahil güvenlik ekiplerini aradı. Yapılan arama çalışmasında önce Valirakis’in şişme botu Evia adası yakınlarında motoru çalışır halde bulundu, daha sonra yaklaşık bir deniz mili uzaklıkta cesedine ulaşıldı.

Valirakis, 1967-74 yılları arasında ülkeyi yöneten askerî rejime karşı savaşan militan grup Panhellenik Kurtuluş Ordusunun bir üyesiydi. Askerî cuntaya karşı düzenlenen çok sayıda bombalı saldırıya katılan da Valirakis, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) kampında eğitim gördü. 1971’de tutuklandı ve Korfu adasında hapsedildi. Valirakis, bir sene sonra cezaevinden kaçmayı başardı ve yüzerek Arvanutluk’a ulaştı. Enver Hoca yönetiminden sığınma talebinde bulunanan Valirakis, casuslukla suçlanarak tutuklandı ancak daha sonra dünyanın dört bir yanından siyasi arkadaşlarının müdahalesi üzerine serbest bırakıldı.