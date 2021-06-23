Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz Kraliyet Donanmasına ait HMS Defender gemisi, saat 11.52'de Rusya sınırını geçti. Gemi, Fiolent Burnu'nda Rus karasularında üç kilometre ilerledi. Ruslar, gemiye sınırın ihlali durumunda silah kullanılacağı konusunda uyarı yaptı. İngilizler ise herhangi bir cevap vermedi. Bunun üzerine Rusların sınır devriye gemisi, İngiliz gemisine uyarı ateşi açtı. Dokuz dakika daha sonra da Su-24M savaş uçağı, dört OFAB-250 bombasıyla muhrip geminin seyir istikametinde uyarı amaçlı bombardıman uçuşu gerçekleştirdi. Saat 12.23'te İngiliz gemisi Rusya'nın karasularını terk etti. Savunma Bakanlığı, İngiltere Büyükelçiliği'nin askerî ataşesini olayın ardından bakanlığa çağırdı.

Rusya, İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı Rus savaş gemisi, Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı. Rusya Savunma Bakanlığı İngiliz gemisinin Rus karasularından çıkarılması için savaş uçaklarının da kullanıldığını duyurdu.

İNGİLİZLER YALANLADI

İngiltere Savunma Bakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise "HMS Defender'a yönelik uyarı ateşi açılmadı. Kraliyet Donanması'na ait gemi, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna kara sularından zararsız bir şekilde geçiş yapıyor" ifadeleri kullandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Sözcüsü Max Blain de "Geminin üzerine ateş edildiğini veya geminin Rus sularında olduğunu söylemek yanlıştır" dedi.

Rusya’nın kuvvetleri takip edilemeyecek Rusya, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 24 Mart 1992'de imzalanan Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildi.

ATEŞ GÖRÜNTÜSÜ YOK

Bu iddialar sonrası Rusya Savunma Bakanlığı, olaya ilişkin Rus savaş uçağı ve İnsansız hava aracı (İHA) tarafından çekilen görüntüleri yayımladı. Görüntülerde, savaş uçağının HMS Defender’a yaklaştığı görülürken uyarı atışının yapıldığı anlar ise yer almadı.

