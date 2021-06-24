Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz'de "sınır ihlali yaptığı" gerekçesiyle İngiltere'ye protesto notası verdi. Gerginlik tüm hızı ile devam ederken İngilizlerden de cevap gecikmedi. İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya'nın sınır ihlali iddiasını reddetti, işte son gelişmeler... Karadeniz’de Rusya ve İngiltere arasında dün yaşanan sıcak temasın ardından başlayan gerilim devam ediyor.



İngiltere'ye nota verdiler

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Karadeniz'de Kırım'a yaklaşan İngiliz donanmasına ait savaş gemisi HMS Defender'a uyarı atışı yapıldığını açıklamıştı. İngiltere ise, Rusya’nın uyarı atışı yaptığına dair açıklamaları reddedmiş, HMS Defender'ın uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna kara sularından zararsız bir şekilde geçiş yaptığını belirtmişti. Yaşanan bu olayların ardından her iki ülkeden de peş peşe açıklamalar yapılması sonrası İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronnert, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağırılmıştı. Bronner ile yapılan görüşmenin ardından Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere'ye protesto notası verildiğini duyurdu.



Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İngiliz Donanmasına ait geminin Rusya karasuların ağır ihlali, Rusya tarafından tehlikeli ve kışkırtıcı eylem olarak görülerek güçlü bir protestoda bulunuldu. Bu tür provokasyonların tekrarlanması durumunda oluşacak olası sonuçlardan, İngiliz tarafı sorumlu olacaktır" denildi.



İngiltere Başbakanı Johnson, iddiaları reddetti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kırım yakınlarında Rus ve İngiliz donanmalarının karşı karşıya geldiği olayda, İngiliz savaş gemisinin yasal olarak hareket ettiğini söyledi. Johnson gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uluslararası suları kullanmanın tamamen uygun olduğunu düşünüyorum. Önemli olan nokta, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını tanımamamız." dedi.

Olayın Ukrayna sularında gerçekleştiğini kaydeden Johnson, "Burayı (Ukrayna suları) A noktasından B noktasına gitmek için kullanmak tamamen doğruydu." diye konuştu.

İngiliz Başbakan, Rusya ile ilişkilerin tarihteki en kötü dönemde olduğu yönündeki görüşlere katılmadığını da vurgulayarak, işlerin çok daha kötü olduğu zamanları hatırladığını söyledi.





Rusya, ateş açtıkları İngiliz gemisinin görüntülerini paylaştı Rusya ile İngiltere arasında bugün Karadeniz sularında sıcak anlar yaşandı. Ruslar, karasularını geçen İngiliz gemisine ateş açtıklarını açıkladı. İngilizler ise yalanladı. Bunun üzerine Rusya, geminin görüntülerini paylaştı ancak ateş açma anları yok.



Rusya, İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı Rus savaş gemisi, Karadeniz'de İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı. Rusya Savunma Bakanlığı İngiliz gemisinin Rus karasularından çıkarılması için savaş uçaklarının da kullanıldığını duyurdu.