Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, geçen hafta Covid-19'a yakalandı. Bettel'in önlem amacıyla hastaneye yatırıldığı ve 24 saat gözlem altında tutulacağı açıklandı. Lüksemburg Devlet Bakanlığı, 48 yaşındaki Bettel'in durumuyla ilgili bazı testlerin yapılacağını,duyurdu. Bakanlık, doktorların kararına göre Başbakanın hastanede kalıp kalmayacağına karar verileceğini belirtti.

AstraZeneca aşısı vurulan Lüksemburg Başbakanı korona oldu Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel koronavirüse yakalandı. Bettel evden çalışacak

DİĞER LİDERLER İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Öte yandan Lüksemburg Başbakanı, 24-25 Haziran'da AB Liderler Zirvesine katılmış, buna rağmen mevkidaşlarıyla yakın temas içinde olmadığı kaydedilmişti. Bettel'e 6 Mayıs'ta AstraZeneca'nın Covid-19 aşısının ilk dozu uygulanmış, hastalanmadan önce 1 Temmuz'da ikinci doz için randevusu bulunduğu aktarılmıştı.

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