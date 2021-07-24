Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de hükumet, sağlıklı beslenenleri ödüllendiren bir program üzerinde çalışıyor. Program kapsamında market harcamaları incelenecek ve az kalorili gıda satın alanlarla harcamalarında daha yüksek miktarda meyve ve sebze olanlara, indirimler, bedava alışveriş biletleri ve benzeri teşvikler verilecek.

Bir akıllı telefon uygulamasıyla da insanlar daha fazla egzersiz yapmaya sevk edilecek, spor yapanlar puan kazanacak. İnsanlar bu puanlarla indirimli alışveriş yapabilecek.

OCAK AYINDA BAŞLAYACAK

Daily Telegraph gazetesi, programın ocak ayında başlayacağını bildirdi. Programın arkasında Sir Keith Mills isimli müteşebbis var. Capita ve Serco gibi şirketler de bu konuda sözleşme imzalarken programın yakında pilot bölgelerde uygulamaya geçmesi bekleniyor.

ŞEKER VE TUZA EKSTRA VERGİ

Hükumet, toptan şeker ve tuz satışlarına da ekstra vergi getirmeyi planlıyor.

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