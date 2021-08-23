Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD kasırga ve şiddetli yağışlarla boğuşuyor. Saatte 95 kilometre hızla hareket eden Henri Kasırgası nedeniyle Long Island ve New England bölgelerinde yaşayanlar, 'su baskınları ve şiddetli rüzgara karşı dikkatli olmaları' konusunda uyarıldı.

140 BİN HANE ELEKTRİKSİZ KALDI

Rhode Island eyaletinde 140 bin haneye elektrik verilemezken; eyaletin birçok bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar kökünden söküldü, köprüler, yollar ve birçok ev hasar gördü.

YÜZLERCE UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Bölgedeki büyük havaalanları fırtına yaklaşırken hala açık olsa da bugün yüzlerce uçuş iptal edildi. New York ve çevresindeki demir yolu ulaşımı da askıya alındı.

KUZEYBATIYA DOĞRU İLERLİYOR

Şu anda Rhode Island’da bulunan tropikal fırtına, 200 kilometre yarıçapında etkili olan ve yer yer saatte 112 kilometre hızla esen rüzgar ile birlikte kuzeybatıya doğru saatte 14 kilometre hızla ilerliyor. Fırtınaya eşlik eden yoğun yağış sebebiyle Connecticut ve Massachusetts’in bazı kısımlarında sel bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, fırtınadan etkilenen bölge sakinlerine gereken yardımın sağlanacağını belirtti.

SELDE CAN KAYBI 22'YE YÜKSELDİ

ABD'nin Tennessee eyaletindeki şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükselirken 45 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Eyalet yetkilileri, şiddetli yağışlar nedeniyle Waverly kentindeki otoyolda ulaşımın sağlanamadığını belirterek, Hickman, Houston ve Humphreys bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığını ifade etti.

Selden etkilenen bölgelerde 20.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı devam ederken bölgeye gönderilen helikopter ve yardım ekipleri de arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Henri Kasırgası, ABD’ye ulaştı Henri Kasırgasının, tropikal fırtınaya dönüşerek ABD'nin Rhode Island eyaletine kadar ulaştığı öğrenildi.