Türkiye Gazetesi

Atlas Okyanusu'nda dev operasyon, bir yelkenliden 5 tondan fazla kokain çıktı. İspanya Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yelkenlide kokain taşındığının tespit edilmesinin ardından Portekiz Deniz Kuvvetleri'ne bağlı askeri bir geminin, İspanyol polis ekipleriyle birlikte operasyon düzenlediği duyuruldu. Teknede ele geçirilen 5 ton 200 kilogram kokainin, Kolombiya ve Venezuela üzerinden Avrupa'ya getirildiği ifade edildi.



UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARI BÜYÜK DARBE ALDI

Yetkililer, son dönemlerde yat ve yelkenli gibi teknelerle uyuşturucu kaçakçılığının arttığı bilgisini de paylaştı. Operasyon sırasında 3 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, bu kişilerden birinin, geçen yıl mart ayında engellenen başka bir kokain nakliyesiyle bağlantılı olarak hakkında arama ve tutuklama emri bulunan ünlü bir uyuşturucu kaçakçısı olduğu vurgulandı.



İspanyol basını, polis kaynaklarına dayandırarak verdiği bilgilerde, söz konusu kişinin Carlos Silla Otero olduğunu ileri sürdü. İspanyol polisi, son aylarda düzenlediği benzer uluslararası operasyonlarda, Atlas Okyanusu'nu kullanan uyuşturucu kaçakçılarına büyük darbe vurdu.



İngiltere’de Sussex sahiline paketler içinde bir ton kokain vurdu İngiltere’nin Sussex şehrinde Hastings ve Newhaven sahillerine siyah naylona sarılı paketler vurduğunu görenler durumu polise bildirdi. Polis, paketleri alarak güvenli bir yere götürdü.



Belçika'nın Anvers limanında 27 ton kokain ele geçirildi Belçika'nın kuzeyindeki Anvers kentinde bulunan limanda son 42 günde toplam 27 ton kokain yakalandığı bildirildi.