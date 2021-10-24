Rusya’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Kremlin duvarlarının yenilenme çalışmaları için kurulan iskele çökerken, uvvetli rüzgar burçtaki dişlerden birini de yanında götürdü. Kızıl Meydan geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı.
Rusya'nın en önemli sembolü olan ve başkent Moskova’daki Kızıl Meydan'da yer alan Kremlin’in duvarlarının güçlendirilmesi için yenileme çalışmaları uzun zamandır sürüyor. Dün Moskova'da başlayan ve bugün de devam eden şiddetli fırtına nedeniyle duvar restorasyonu için kurulan bir iskele çöktü.
Yetkililer, daha fazla iskele plakasının uçması ve kişilere zarar vermesi ihtimaline karşı önlem olarak meydanı giriş ve çıkışlara kapattı.
İskele çökerken burçtaki dişlerden birini de yanında götürdü. Rüzgarın yerinden söktüğü iskele plakası duvarın hemen dibine düşerken, çevredeki turistler herhangi bir zarar görmedi.
YENİDEN AÇILACAK
Kızıl Meydan'da yaşanan kazanın ardından yetkililer, daha fazla iskele plakasının uçması ve kişilere zarar vermesi ihtimaline karşı önlem olarak meydanı giriş ve çıkışlara kapattı.
Rusya Federal Koruma Servisi (FSO), Kızıl Meydan'ın bir bölümünün giriş ve çıkışlara kapatıldığını duyurarak, bu kapatmanın geçici bir önlem olduğunu söyledi. FSO ayrıca, tedbirlerin alınması ve fırtınanın dinmesinden sonra meydanın yeniden halka açılacağını belirtti.
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Şiddetli rüzgar Kremlin’in burcunu yıktı, Kızıl Meydan ziyarete kapatıldı
Rusya'da şiddetli rüzgar, Kremlin duvarlarının yenileme çalışmasında kururulan iskeleyi çökertip, burçtaki dişlerden birini de yıktı.
Rusya’da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Kremlin duvarlarının yenilenme çalışmaları için kurulan iskele çökerken, uvvetli rüzgar burçtaki dişlerden birini de yanında götürdü. Kızıl Meydan geçici olarak ziyaretçilere kapatıldı.
Kaynak: İHA
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