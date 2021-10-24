Rusya'daki uçak kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Başkent Moskova'nın Ruza kırsal bölgesi üzerinde uçuş yapan Aeropark A-22 tipi hafif motorlu küçük uçak, uçuş esnasında irtifa kaybetmesinin ardından Vatulino köyü yakınlarına düştü. Uçakta bulunan pilot ve 1 yolcu hayatını kaybetti.
Düşen uçaktan ilk kareler
UÇAK DÜŞTÜĞÜ GİBİ ALEV ALDI
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 34 kişi ve 12 kurtarma aracı bölgeye sevk edildi. Uçağın düşmesinin ardından alev alması ile 12 metrekarelik otluk alana küle döndü. Moskova Bölge Savcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, uçağın düşüş nedeni henüz bilinmiyor.
Tataristan'da uçak kazası: Çok sayıda ölü var Rusya'ya bağlı Tataristan'da 23 kişiyi taşıyan uçağın kalkıştan hemen sonra düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Brezilya'da küçük uçak düştü, 7 ölü var Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde küçük uçak düştü, içindeki 7 kişi öldü.
Rusya'da küçük uçak düştü, 2 kişi öldü
Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana gelen uçak kazasında 2 kişinin öldüğü öğrenildi.
Rusya'daki uçak kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Başkent Moskova'nın Ruza kırsal bölgesi üzerinde uçuş yapan Aeropark A-22 tipi hafif motorlu küçük uçak, uçuş esnasında irtifa kaybetmesinin ardından Vatulino köyü yakınlarına düştü. Uçakta bulunan pilot ve 1 yolcu hayatını kaybetti.
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