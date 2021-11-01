Rust (Pas) filminin çekim provalarında kazara görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i (42) öldüren ünlü Amerikalı aktör Alec Baldwin, Cadılar Bayramı’nı karısı Hilaria ve 6 çocuğuyla birlikte kutladı.
Hilaria Baldwin, ailece Cadılar Bayramı kostümlerine büründükleri fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Tüm dünya, görüntü yönetmeninin genç yaşta ölümünün şokunu tam olarak atlatamamış, polis de olayla ilgili soruşturmasını tüm hızıyla sürdürürken yapılan bu paylaşım sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.
Yapılan bu paylaşım sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.
Leigh Daly isimli kullanıcı, “İnanamıyorum. @AlecBaldwin, karın Instagram’da Cadılar Bayramı fotoğrafları mı paylaştı? Ne kadar kötü ve uygunsuz” ifadesini kullanırken bazıları da “Peki Halyna’nın öksüz kalan 9 yaşındaki oğlu Andros bayramda eğlenebilecek mi? Keşke kutlamalarınızı gizli yapsaydınız” yorumunda bulundu. Öte yandan, sosyal medyada Alec Baldwin gazetecilere açıklama yaparken Hilaria’nın sürekli araya girdiği bir video dönüyor. Kullanıcılar, bunu “dikkat çekme çabası” olarak nitelediler.
Alec Baldwin soruşturmasında Savcı ilk kez açıklama yaptı: Sette fazla miktarda mermi bulunuyor Alec Baldwin’in film setinde yönetmen Halyna Hutchins’i öldürmesi dünya gündemine oturdu...Bölge Savcısı olayla ilgili ilk kez açıklama yaptı.
Alec Baldwin, kazara öldürdüğü yönetmenin eşiyle kucaklaştı ABD'de film çekimi sırasında görüntü yönetmenini kazara öldüren ünlü oyuncu Alec Baldwin tüm projelerini bırakarak, kendi dünyasına kapandı. Otel çıkışında görüntülenen Baldwin'in öldürdüğü yörüntü yönetmeninin kocası ile kucaklaştı.
Alec Baldwin’den ailesiyle Cadılar Bayramı pozu tepki çekti
Rust (Pas) filminin çekim provalarında kazara görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i (42) öldüren ünlü Amerikalı aktör Alec Baldwin, Cadılar Bayramı’nı karısı Hilaria ve 6 çocuğuyla birlikte kutladı. Film setindeki trajik olay sonrası Hilaria Baldwin'in paylaşımı tepki çekti.
Rust (Pas) filminin çekim provalarında kazara görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i (42) öldüren ünlü Amerikalı aktör Alec Baldwin, Cadılar Bayramı’nı karısı Hilaria ve 6 çocuğuyla birlikte kutladı.
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