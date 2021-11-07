Türkiye Gazetesi

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin konutuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımladı. Bakanlıkdan yapılan açıklamada, Irak'ın demokratik sürecine destek verildiği belirtildi. Fransa'nın, Kazımi'nin konutuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadığına işaret edilen açıklamada, Irak'ın istikrarsızlaştırılmasına yönelik her türlü eylemin reddedildiği kaydedildi. Açıklamada, Fransa'nın, Iraklı yetkililerin ve Irak halkının yanında durduğu ve itidal çağrısı yaptığı ifade edildi.

, İranlı üst düzey yetkili Irak Başbakanı’na düzenlenen saldırıyla ilgili ABD’yi suçladı İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin konutuna SİHA ile düzenlenen saldırı hakkında ve “yıllardır terörist grupları ortaya çıkartıp desteklemişlerdir” diyerek ABD’yi sorumlu tuttu.

Irak Başbakanı Kazimi'ye suikast girişimi Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükûmet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’de güçlü bir patlama meydana geldi. Daha sonra yapılan açıklamada Başbakan Mustafa el-Kazımi’nin buradaki evinin silahlı insansız hava aracı ile saldırıya uğradığı, Kazımi'nin ise olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Kazımi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.