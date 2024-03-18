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81 yaşındaki Biden, Trump'ın akıl sağlığıyla alay etti

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81 yaşındaki Biden, Trump&#039;ın akıl sağlığıyla alay etti

Dünya Haberleri

81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı bir davette 77 yaşındaki Donald Trump'ın 'çok yaşlı' olduğunu ima ederek zihinsel olarak adaylığa uygun olmadığını söyledi.

ABD'de başkanlık seçimi öncesi adayların çalışmaları devam ederken, Washington'da katıldığı bir davette konuşma yapan ABD Başkanı Joe Biden'ın Trump'la ilgili sözleri gündem oldu.

Biden, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin aday adayı Donald Trump'a 'akli dengesi hakkında espriler yaparak' yüklendi.

"ÇOK YAŞLI VE ZİHİNSEL OLARAK UYGUN DEĞİL"

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve TikTok tepe yöneticisi Shou Zi Chew'in de bulunduğu 650'den fazla davetlinin önünde konuşan Biden, "Adaylardan biri başkan olmak için çok yaşlı ve zihinsel olarak uygun değil. Diğeri ise benim" ifadelerini kullandı.

YAŞLARI ALAY KONUSU OLDU

Etkinlikte Cumhuriyetçi Parti'yi temsil eden Utah Valisi Spencer Cox da konuşma yaptı. 48 yaşındaki Cox, 2052 yılında başkanlık için adaylığını açıklayacağını belirtti ve o tarihte hem Biden'dan hem de Trump'tan daha genç olacağını söyleyerek şaka yaptı.

Yemekte çalınan The Beatles'ın When I'm Sixty-Four (Ben altmış dört yaşıma geldiğimde) şarkısı Biden ve Trump'ın yaşları için dalga konusu oldu.

81 yaşındaki Biden kısa süre önce Demokrat Parti'nin bu yılki başkanlık seçimlerindeki adaylığını garantiledi. Kasım ayındaki rövanşta ikinci kez karşı karşıya geleceği rakibi olacak Trump ise 77 yaşında.

Düzenleyen:  - Dünya
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