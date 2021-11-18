Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı yaklaşık iki yıldır etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Çekya’nın başkenti Prag’ın tarihi Staromestske Namesti Meydanında toplanan binlerce kişikorona virüs önlemlerini protesto etti. Çek polisine göre "Otevreme Cesko (Çekya’yı açacağız)" ve Chcipl PES hareketleri tarafından düzenlenen protestoya 10 bin kişi katıldı.





Yaklaşık 10.8 milyon nüfuslu Çekya'da son 24 saatte tespit edilen 22 bin 479 korona virüs vakası sayısı ile salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.



Maske takma zorunluluğu olmak üzere tüm önlemlere karşı çıkan protestocular, maske kuralının yanı sıra sosyal mesafe kuralına da uymadı. Polis ise maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayan protestocuları defalarca uyardı. Chcipl PES lideri Jakub Olbert protestoda yaptığı konuşmada, “Aramızda maskesiz ve yaşlı insanlar var. Bunu görmek gerçekten çok güzel. Ülkemizde bizim gibi düşünen çok insan var. Özgürlüklerimiz asla kısıtlanamaz" dedi.



“BUGÜN DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK GÜNÜ”







Çekya Temsilciler Meclisi Milletvekili Zuzana Majerova Zahradnikova ise yaptığı açıklamada, “Bugün burada korona virüs önlemlerini protesto etmek için bulunuyoruz. Bugün demokrasi ve özgürlük günü. Salgın nedeniyle demokrasi ve özgürlüğümüzü kaybediyoruz” ifadelerini kullandı.



Protestoculardan Ondrej Louda da, “Buraya protestoda bulunmak için geldim. Toplum git gide aşılılar ve aşısızlar diye ayrılmaya başladı. Bu beni rahatsız ediyor. Sinema ve tiyatrolara giremiyoruz ve bu hiç doğru değil" şeklinde konuşarak korona virüs tedbirlerine tepki gösterdi.



24 SAATTE 22 BİN 479 VAKA



Yaklaşık 10.8 milyon nüfuslu Çekya'da son 24 saatte tespit edilen 22 bin 479 korona virüs vakası sayısı ile salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 930 bin 214'e yükseldi. Son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybettiği Çekya'da Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 31 bin 709'a ulaştı.



Koronavirüs tüp bebek başarısını düşürüyor Covid-19 enfeksiyonunun tüp bebekte tedavi başarısını düşürdüğünü söyleyen Prof. Dr. Recai Pabuçcu, tüp bebek tedavi programına başlayacak tüm çiftlere öncelikle Covid-19 aşısı yaptırmalarını tavsiye etti.

17 Kasım koronavirüs tablosu geldi, 23 bin 867 yeni vaka Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 784 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 867 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti.