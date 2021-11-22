Türkiye Gazetesi

Koronavirüs vaka sayılarındaki yükselişin önüne geçemeyen Almanya'da Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşı çağrısında bulundu. Dördüncü dalgayı kırmak için aşıyı tavsiye ettiklerini belirten Saphn, Delta varyantının çok bulaşıcı olduğunu ve üşkenin güneyinde hastanelerin dolduğunu ifade etti.

ÜLKENİN GÜNEYİNDE HASTANELER DOLDU

Aşı zorunluluğu konusunda ülkede yapılan tartışmayı eleştiren Spahn, aşı zorunluğu getirilip getirilmeyeceği sorusunun şu anda cevap verilmesi gereken acil bir soru olmadığını ifade etti.

Spahn, ülkenin güneyinde hastanelerin dolduğu ve bu durumun adım adım ülkenin batısına doğru ilerleyeceği uyarısında bulunarak, şimdi temas kısıtlanması, devletin kararlı davranması ve takviye aşıların yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

"HERKES YA AŞILANMIŞ YA İYİLEŞMİŞ VEYA ÖLMÜŞ OLACAK"

Bir başka konuyu ise aylardan beri anlattığını dile getiren Spahn, "Bu kışın sonunda, Almanya'daki hemen hemen herkes muhtemelen ya aşılanmış ya iyileşmiş veya ölmüş olacak. Bu, zaman zaman kinayeli bir şekilde söylendi ama gerçekten durum bu. Çok bulaşıcı delta varyantı ile bu çok olasıdır. Bu nedenle aşıyı şiddetle tavsiye ediyoruz" ifadesini kullandı.

Spahn, günlük yaşamın her alanında çok dikkatli olunmaması durumunda aşı olmayanlara gelecek aylarda herhangi bir koruma olmadan virüs bulaşacağını belirterek, "Bu açıdan bağışıklık her zaman sağlanacak. Buradaki soru aşı olmuş bir şekilde mi yoksa enfeksiyon yoluyla mı? Biz aşı yoluyla tavsiye ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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