Türkiye Gazetesi

Sosyal medya platformu Twitter'ın CEO'su ve kurucu ortağı Jack Dorsey istifa ettiğini duyurdu. Twitter'ı 2006'da kuran Dorsey, hem Twitter hem de ödeme şirketi Square'in CEO'su olarak görev alıyordu. Dorsey bir süredir tek bir işe kanalize olması için yatırımcıların istifa baskısı altındaydı.

45 yaşındaki Dorsey'in CEO olarak istifa kararı sonrasında şirketin hisselerinde küçük bir artış yaşandı. Bunun ardından Twitter'in borsadaki işlemleri kısa süreliğine durduruldu.

Dorsey, Twitter'ı 2006'da Biz Stone, Evan Williams ve Noah Glass ile birlikte kurmuştu. 2008'deyse Twitter'ın başkanlığından ayrılarak dijital ödeme platformu Square'i kurdu. Square de büyüyerek milyar dolarlık bir şirket haline dönüştü.

GEÇEN YIL İSTİFA ÇAĞRILARI BAŞLAMIŞTI

Jack Dorsey'e istifa çağrıları ilk olarak 2020'de gündeme geldi. Twitter'de önemli bir hisse payına sahip olan yatırım firması Elliott, tek bir işle ilgilenen CEO'nun Twitter için daha faydalı olacağına dikkat çekmişti. Daha sonra tarafların anlaşmaya varmasıyla Dorsey görevini yapmayı sürdürmüştü.

Twitter kaybolan tweet'ler için harekete geçti: Yeni özellik geliyor Twitter kullanıcıları uzun bir süredir kaybolan tweet sorunu yaşıyordu. Daha önce masaüstü sürümünde yaşanan sorun çözülürken iOS ve Android tarafında devam ediyordu. Şirketten yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre artık iPhone kullanıcıları da bu sorunu yaşamayacak.



Twitter araştırması: Paylaşımların çoğu yüzde 25'lik kesim tarafından yapılıyor Pew araştırma kurumu Twitter'da paylaşılan tweetlerin yüzde 97’sinin, Twitter’ı aktif olarak kullanan yüzde 25’lik kesimden geldiğini ortaya koydu.