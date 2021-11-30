Türkiye Gazetesi

Asya devi Hindistan, bilgi teknolojileri endüstrisinde uzun yıllardır kaydettiği gelişmeyi, ABD'deki yüksek teknoloji ve sosyal medya devlerinin başına Hindistan kökenlilerin geçmesine tahvil etti.

BİDEN'IN YARDIMCISININ ANNESİ DE HİNDİSTAN'DAN GÖÇ ETMİŞ

ABD merkezli Google, Microsoft, Adobe, IBM, Palo Alto Networks'ün ardından Twitter'ın başına da Hindistan'da doğup büyümüş bir CEO geldi. ABD'nin seçilmiş en yaşlı Başkanı Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris'in annesi de Hindistan'dan ABD'ye göç etmiş önemli bir bilim insanı.

STRİPE'IN CEO'SUNDAN DİKKAT ÇEKEN TEBRİK

ABD-İrlanda ortaklığındaki mali yazılım hizmetleri devi Stripe'ın CEO'su Patrick Collison, Twitter'ın Baş Teknoloji Sorumlusuyken CEO'luğuna getirilen Parag Agrawal'ı tebrik tweetinde, bu manzaraya dikkat çekti. Collison, "Hindistanlıların teknoloji dünyasındaki inanılmaz başarısını izlemek harika olduğu kadar Amerika'nın göçmenlere sunduğu fırsatların güzel bir hatırlatıcısı" yorumunu yaptı.

MUSK'DAN CEVAP

Dünyanın en zengin kişisi konumundaki Tesla ve SpaceX kurucusu ve CEO'su Elon Musk da bu tweete "ABD, Hintli yeteneklerden çok yararlanıyor!" karşılığını verdi.

Stripe'ın CEO'su Patrick Collison'ın tweeti

HİNDİSTANLI MİLYARDER: HİNTLİ CEO VİRÜSÜNE KARŞI AŞI YOK

Mahindra Grup'un Başkanı Anand Mahindra'dan da "Bu, Hindistan'da ortaya çıktığını söylemekten mutluluk ve gurur duyduğumuz bir pandemi. Bu Hintli CEO Virüsü… Buna karşı aşı yok” esprisi geldi.

Mahindra Grup'un Başkanı Anand Mahindra'ın tweeti

Hindistan kökenli yönetici eğiliminin teknolojiyle sınırlı olmadığına dikkat çeken bir kullanıcı, bankacılık devi Barclays'in CEO'su CS Venkatakrishnan, meşrubat devi Pepsi'den hijyen-sağlık-gıda devi Reckitt Benckiser'ın CEO'luğuna geçen Laxman Narasimhan, içki devi Diageo'nun CEO'su Ivan Menezes ve ilaç devi Novartis'in CEO'su Vasant Narasimhan'ın da Hindistanlı olduğunu hatırlattı.

Yanı sıra Indra Nooyi, 12 yıl boyunca Pepsi'yi yönetirken, Ajay Banga, Mastercard'da 10 yılık CEO'luğun ardından yönetim kurulunun başına geçti.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN TOPLAM PİYASA DEĞERİ 5 TRİLYON DOLARA YAKIN

Parag Agrawal'ın Twitter'ın tepesine atanması, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinde göçmenlerin oynadığı rolü pekiştirdi. ABD'li büyük şirketlerin Hindistan kökenli yüksek profilli yöneticilerinin başını Microsoft'tan Satya Nadella, Adobe'dan Shantanu Narayen, International Business Machines'den (IBM) Arvind Krishna ve Alphabet'ten Sundar Pichai çekiyordu. Şimdi onların arasına Twitter'dan Parag Agrawal da katıldı.

Hindistanlı yöneticilerin dümenine geçtiği teknoloji şirketlerin toplam piyasa değeri 5 trilyon dolara yakın.

"HİNTLİ OLMAK BÜYÜK BİR AVANTAJ"

Harvard Hukuk Fakültesi'nin önde gelen araştırmacısı ve Nadella'nın Microsoft'taki yükselişinin profilini çıkaran bir kitabın yazarı Vivek Wadhwa, "Hintli olmak artık büyük bir avantaj, insanlar bizden iyi mühendis ve iyi yönetici olmamızı bekliyor" değerlendirmesini yaptı.

AGRAWAL 37 YAŞINDA EN GEÇ CEO OLDU

Silikon Vadisi'ndeki diğer Hindistanlılar gibi teknolojik arka plandan gelen Agrawal, Hindistan'ın nesiller boyu Pichai ve Krishna dahil önde gelen siyasi ve kurumsal liderlerini yetiştiren Hindistan Teknoloji Enstitüsü'nden mühendislik diplomasını aldı. Stanford Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi doktorası yaparken Silikon Vadisi'nde kendine bir yer edindi. Şimdi 37 yaşındayken S&P 500 şirketleri içinde en genç CEO oldu.

Twitter CEO'su Parag Agrawal'ın, Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın değerlerini paylaştığını ve benzer yönetim tarzına sahip olduğu görüşündeki Wadhwa, Twitter'ın 20 milyon kullanıcısının olduğu Hindistan'da da ABD'deki gibi kutuplaştırıcı bir rol oynadığını söyledi.

Twitter'da 73 milyon takipçisi olan Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Hindu milliyetçisi hükümeti, kendilerini eleştirenlerin, muhaliflerin ve protestocu çiftçilerin tweetlerini tümden ortadan kaldırmadığı için Twitter ile kavgalı durumda.

"JACK'İN KÜSTAHLIĞI BİRÇOK HÜKÜMETLE İPLERİN KOPMASINA YOL AÇTI"

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in CEO'luğu bırakıp Parag Agrawal'a devretmesinin bu tür krizlerin çözülmesine yardımcı olacağını öngören Wadhwa, şöyle konuştu:

"Jack'in küstahlığı birçok hükümetle iplerin kopmasına yol açtı. Microsoft'un ABD'de ne sağın ne solun hedefi olduğunu fark ettiyseniz, bunun nedeni Satya'nın eleştirileri dinleme ve dengeyi koruma yeteneğidir. Agrawal'ın da aynısını yapmasını bekliyorum."

Dorsey'in istifa mektubunda 'dönüştürücü teknik yeteneklerini' övdüğü Agrawal'ın ifade özgürlüğü, ırksal meseleler, hükümetlerle ilişkiler gibi dalgalı sularda rotayı tutturma becerisi tez zamanda sınavdan geçecek.

Meta Platforms'a bağlı WhatsApp için yarım milyarla en büyük kullanıcı tabanı, Alphabet'a bağlı YouTube için neredeyse aynı büyüklükte bir kitle oluşturan Hindistan'da Twitter'ın erişebildiği kişilerin çapını genişletmek için Agrawal, Dorsey'e kıyasla daha uzlaşmacı bir posta bürüneceğe benziyor.

PARAG AGRAWAL KİMDİR?

37 yaşında bir Hindistan göçmeni olan Parag Agrawal'ın Mark Zuckerberg, Elon Musk gibi tanınmış CEO'lardan olmadığı dikkati çekiyor. CRFA Araştırma analisti Angelo Zino, Agrawal'ın yatırımcılar için "güvenli" bir tercih olduğunu belirtiyor.

Agrawal'ın önünde Twitter'la ilgili TikTok ve Instagram rakipleriyle mücadelenin yanı sıra platformda yanlış bilgi ve nefret söylemiyle mücadele görevleri bulunuyor.

Twitter, 2023 yılına kadar 315 milyon adet paraya çevrilebilir aktif kullanıcıya ulaşmak istiyor.

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey istifa etti Twitter CEO'su Jack Dorsey’in görevinden istifa ettiği açıklandı.

Twitter kaybolan tweet'ler için harekete geçti: Yeni özellik geliyor Twitter kullanıcıları uzun bir süredir kaybolan tweet sorunu yaşıyordu. Daha önce masaüstü sürümünde yaşanan sorun çözülürken iOS ve Android tarafında devam ediyordu. Şirketten yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre artık iPhone kullanıcıları da bu sorunu yaşamayacak.