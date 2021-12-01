Türkiye Gazetesi

İran güçleri ile Taliban arasında Afganistan-İran sınır hattında çatışma yaşandı. İran Nimruz vilayeti yakınlarındaki Şegalek bölgesinde bulunan İranlı çiftçilere sınır ihlali gerekçesiyle Taliban tarafından ateş açıldı. İranlı askerler de kendilerine ateş edildiğini düşünerek karşılık verdi.

ÇATIŞMA SONLANDI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, olayı doğrulayarak çatışmanın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtti. Sınır kapısındaki kısa süreli çatışmanın son bulduğunu söyleyen Hatipzade “Bugün Afganistan ile sınır bölgesi olan Sistan eyaletinde yanlış anlaşılmadan kaynaklı yaşanan çatışmalar her iki tarafın soğukkanlılığı ile kontrol altına alındı” dedi.

Taliban'dan kadınlara dizi yasağı Afganistan'da Taliban yönetimi kadınların dizilerde oynamasına yönelik bazı kısıtlamalara gitti. Artık ülkede kadın oyuncular dizi ve tiyatrolarda yer almayacak.

Taliban ile ABD müzakereleri gelecek hafta başlıyor Afganistan'daki Taliban yönetimi ile ABD arasında müzakereler gelecek hafta başlayacak. Görüşmelerde ekonomik kriz ve donuk paraların serbest bırakılması gündemde olacak.