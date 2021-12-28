Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele birçok hükümet aşılama çalışmaları ve önlemlere daha sıkı kurallar getiriyor. Omicron mutasyonunun her geçen yayılmasıyla İtalya’da da önlemler sertleştirilirken, sağlık yetkilileri alınan karantina önlemlerinin salgının başında yaşanan kaosa neden olabileceğini savunuyor. Sağlık yetkilileri, 31 Aralık’a kadar yılbaşı kutlamalarının yasak olacağı ve eğlence mekanlarının kapalı kalacağı ülkede temaslı ve aşılı kişilerin 7 gün, aşılı olmayanların ise 10 gün karantinada kalma zorunluluğunun dalga dalga yayılacak bir kapanmaya neden olacağı görüşünde.



"BU AŞAMADA MÜDAHALE ŞEKLİMİZİ DEĞİŞTİRMELİYİZ"



Gimbe adlı Sağlık Vakfı Başkanı Nino Cartabellotta, İtalya’da her pozitif hastanın 5 ila 10 kişiyle temaslı olabileceğini, bunun sonucunda ülke genelinde 2 hafta içerisinde 10 milyon kişinin Covid-19 ile enfekte olabileceğini söyledi. Cartabellotta, alınan önlemler kapsamında korona ve temaslı olan bu kişilerin karantinaya girmesinin “imkansız” olduğunu söyledi.



İtalyan Virolog Fabrizio Pregliasco ise Covid-19’un yayılım hızına dikkat çekerek, “Bu aşamada müdahale şeklimizi değiştirmeliyiz, aksi takdirde ülkece toplu bir karantinaya doğru gidiyoruz” dedi.



Ülkede bazı politikacılar, semptomu olmayan Covid-19 hastalarının karantinaya alınmaması gerektiğini söylerken eski İtalya Başbakanı Matteo Renzi ise karantina uygulamalarının ve kısıtlamaların aşı karşıtları üzerinde uygulanmasını söyledi.



İtalya’da geçtiğimiz Cumartesi günü Covid-19 vaka sayısı 54 bin 762’ye yükselerek rekor seviyeye ulaştı.



Covid 19 sonrası görme kabileyeti azalıyor Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Covid-19 hastalığının gözlerde de hasar bıraktığına ilişkin yeni bilgiler olduğunu, yaptıkları araştırmada görme sinirlerindeki iletim hızının yüzde 30 azaldığını saptadıklarını belirtti.

Cep telefonlarımızla Covid 19 testi imkansız değil Covid 19’un tüm dünyaya endişe verdiği, sanattan ekonomiye, sağlıktan ulaşıma tüm sektörleri olumsuz etkilediği bu dönemde virüs kolayca tespit edilebilse hayat ne kadar kolay olurdu öyle değil mi? Bilim adamları aşılar ve antiviral ilaçlar gibi tıbbi ilerlemelerin yanı sıra, pandemiye karşı ek bir savunma hattı olarak yüzeylerdeki korona virüs parçacıklarını tanımlamak için akıllı telefonlardan yararlanmayı düşünüyor.