Türkiye Gazetesi

Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüsle mücadele devam ediyor. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 851 bin 865 testte 30 bin 798 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece ülkede, 34 bin 767 vakanın kaydedildiği 21 Kasım 2020'den bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 30 binin üzerine çıktı.





Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada bugün itibarıyla 15 milyon 372 bin 514 hatırlatıcı doz uygulandı.



Salgının başladığı şubat 2020'den beri vaka sayısı 5 milyon 436 bin 143'e ulaştı.



YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRENLERİN SAYISI 1012'YE YÜKSELDİ



Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 384 bin 144'e, yoğun bakımdakilerin sayısı da 1012'ye yükseldi.



İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 153 artarak 135 bin 931'e çıktı.



İyileşenlerin sayısı da 16 bin 189 artışla 4 milyon 916 bin 68 oldu.



ÜLKEDE HATIRLATMA DOZU UYGULANIYOR



Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 106 milyon 307 bin 25 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 46 milyon 118 bin 32 oldu. İtalya'da aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 85,3'ü buldu.



Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada bugün itibarıyla 15 milyon 372 bin 514 hatırlatıcı doz uygulandı.



Bu arada, Mario Draghi liderliğindeki geniş koalisyon hükümetinin, vaka ve yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki artış sebebiyle ülke genelinde salgına yönelik tedbirleri Noel ve yılbaşı tatili döneminde genişletmeyi planladığı basına yansıdı. Hükümetin, 23 Aralık’ta yeni tedbirleri belirleyerek kamuoyuna duyuracağı ifade edildi.



İtalya'da Etna yanardağında hareketlilik İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da volkanik faaliyetler meydana geldi.

İtalya Korona haritasında sarıya döndü Koronavirüsten en ağır darbe alan ülkelerden biri olan İtalya'da son veriler umutlandırdı. Vakaların düşmesi ile birlikte ülkede dün itibariyle tüm bölgeler 'sarı' (Düşük risk) ilan edildi.

İtalya koronavirüsten ölümlerde Çin'i geçti Yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının 3 bin 405'e yükseldiği İtalya, dünyada can kaybının en yüksek olduğu ülke haline geldi.